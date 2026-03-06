"Jutro wszyscy się dowiedzą. Proszę o chwilę cierpliwości" - powiedział wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak w RMF FM. Podkreślił, że prezes Kaczyński po mistrzowsku wszystko rozegrał, bo do wytycznych, o których wspominał, pasuje wiele osób. "Na tym też polega geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje" - podkreślił.

"To będzie młody polityk - w wieku prezydenta Nawrockiego"

Jak potwierdził Błaszczak, kandydatem będzie "polityk młodego pokolenia, w wieku prezydenta Karola Nawrockiego, poniżej 50 lat". "Chodzi o zdynamizowanie kampanii wyborczej, bo chociaż nie została ona ogłoszona, to już trwa. Ja zresztą jestem zwolennikiem tej amerykańskiej teorii, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości, jeździmy po Polsce" - mówił wiceprezes PiS.

Morawiecki bez szans na stanowisko premiera

Tomasz Terlikowski pytał, czy w sobotę w Krakowie pojawi się były premier Mateusz Morawiecki. "Zapewne będzie, wszyscy są zaproszeni. Nie musiał potwierdzać" - mówił Błaszczak. Były szef MON ujawnił, że Morawiecki nie będzie kandydatem na premiera. "Rzeczywiście to będzie polityk młodszy" - stwierdził. Błaszczak zapewnił, że Morawiecki, który przedstawi dziś prezentację strategii gospodarczej, robi to w porozumieniu z władzami PiS. "W kilku grupach niejako przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki stoi na czele zespołu do spraw pracy państwowej" - powiedział.

Ci politycy mogą zostać wyznaczeni na premiera z ramienia PiS

"Lucjusz Nadbereżny - prezydent Stalowej Woli - i Jakub Banaszek - prezydent Chełma to najczęściej wskazywane nazwiska wśród potencjalnego kandydata PiS-u na premiera" - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Jak wskazują politycy opozycji w nieoficjalnych rozmowach, pomysł na wskazanie samorządowca ma kilka powodów.