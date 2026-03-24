Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Przemysława Czarnka. Myślałam wówczas, że to zwykły pisowiec. Spytałam: "Skąd on się wziął?". Ktoś mi odpowiedział, że to jest profesor z KUL-u, z Lublina. Zaniemówiłam, bo jako profesor był wyjątkowo niekulturalny. Nie ma w nim takiego profesorskiego sznytu, jak u prof. Hanny Suchockiej, prof. Marka Safjana czy prof. Adama Strzembosza. Wszyscy oni przecież wykładali na KUL-u – spostrzega polityczka.

Gronkiewicz-Waltz: Protasiewicz nie ma racji, Nawrocki nie ograł Tuska

Przeprowadzająca wywiad Agnieszka Niesłuchowska zauważa, że "zdaniem Jacka Protasiewicza, byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Tuska, w sprawie programu SAFE doradcy prezydenta ograli obóz rządzący". Co na to Hanna Gronkiewicz-Waltz?

Reklama

Protasiewicz był szefem kampanii 20 lat temu i wielu jeszcze pamięta, ile błędów w tej kampanii popełnił. Absolutnie nie ma racji! Było wiadomo, że prezydent raczej tej ustawy nie podpisze i będzie do upadłego występował przeciw Donaldowi Tuskowi, bo ma misję – chce skrócić jego premierostwo. Na szczęście ten plan mu się nie udał i program SAFE, choć trochę okrojony, będzie. Polska musi inwestować w bezpieczeństwo i rozwój naszej gospodarki, to nie podlega dyskusji – komentuje europosłanka.

Reklama

Gronkiewicz-Waltz: Glapiński się skompromitował, nie zna przepisów

Gronkiewicz-Waltz nie zgadza się także z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który mówił, że "nie odpuści pieniędzy z NBP, zysku ze złota, którym chwalił się prezes Adam Glapiński i prezydent, prezentując projekt SAFE 0 proc.". Tego zysku nie będzie. NBP ma przecież same straty – na ok. 100 miliardów. Zresztą ten domniemamy zysk i tak w większości musiałby trafić do budżetu państwa – mówi polityczka.

Jeżeli ktoś ma straty, to nie może mieć zysku. To jest logiczne. Zakładając, że wynajdzie jednak rzekomy zysk, musi go w pierwszej kolejności przeznaczyć na pokrycie strat, zgodnie z rachunkowością bankowości centralnej. Prezes Glapiński jest zobowiązany do przestrzegania zasad obowiązujących w Europejskim Systemie Banków Centralnych – dodaje Gronkiewicz-Waltz.

Według europosłanki prezes NBP Adam Glapiński "po prostu się skompromitował, bo wychodzi na to, że nie zna przepisów".