Dziennik Gazeta Prawana logo

Trzaskowski: Dokumenty dotarły, dokonamy transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:43
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Inauguracja akcji Rowerowy Maj 2026 w Warszawie
Trzaskowski: Dokumenty dotarły, dokonamy transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej/East News
"Na podstawie rozstrzygnięć TSUE i NSA Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie będzie dokonywał na wniosek transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego, zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej" – poinformował we wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: USC dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci

Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – poinformował we wpisie na X Trzaskowski. Podkreślił, że cieszy go, że na podstawie wyroku TSUE i kolejnych rozstrzygnięć NSA, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC – przekazał Trzaskowski.

Premier dyscyplinuje ministrów i ucina spekulacje. "Tutaj będę jednoznaczny"
Premier dyscyplinuje ministrów i ucina spekulacje. "Tutaj będę jednoznaczny"

"Prezydent Warszawy nie ma swobody podejmowania decyzji"

Zaznaczył, że jako kierownik USC w Warszawie porusza się w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń i wyroków sądów polskich i europejskich. Dodał, że prezydent Warszawy nie ma w tej sprawie swobody podejmowania decyzji. Zaznaczył, że wyrok TSUE i wyroki NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw jednopłciowych powinna być dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu.

Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych – podał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: WarszawaRafał Trzaskowskimałżeństwa jednopłcioweUSC
Powiązane
Agnieszka Gozdyra
Mocne słowa Agnieszki Gozdyry. "Kto na to pozwolił i dlaczego, Rafale Trzaskowski?"
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzaskowski: Dokumenty dotarły, dokonamy transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej »
Zobacz
|
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Pożegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj