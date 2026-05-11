Skandal po imprezie w Wilanowie

Impreza, która wywołała ogromne oburzenie odbyła się w sobotę, 9 maja. Przy głośnej muzyce techno bawiło się około 7 tysięcy osób. Wśród nich nie brakowało celebrytów. Kontrowersje wzbudziło głównie miejsce, w którym wydarzenie się odbyło.

Maffashion przeprasza za udział w imprezie

Był to teren położony w pobliżu Pałacu w Wilanowie i rezerwatu Marysin. W sieci pojawiły się zdjęcia, które pokazywały zdewastowaną i zaśmieconą okolicę. Maffashion, która brała udział w tym wydarzeniu, zamieściła oświadczenie, w którym napisała, że nie była świadoma konsekwencji.

Biję się w pierś. Nie byłam świadoma spraw związanych, na przykład ze wspomnianymi ptakami. Czy poszłabym na ten festiwal raz jeszcze? Nie. Przepraszam, że swoją osobą, pośrednio przyczyniłam się do promocji - napisała.

Organizator imprezy wydał oświadczenie

Organizator wydarzenia wydał w tej sprawie oświadczenie. Zapewniono w nim, że uzyskał zgody Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i prezydenta Warszawy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powiedziała z kolei, że zabrakło kilku innych zgód. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie trwa właśnie szczyt okresu lęgowego zwierząt.

Agnieszka Gozdyra uderza w Rafała Trzaskowskiego

Głos w sprawie zabrała Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsatu. "Warszawa w szczycie sezonu lęgowego robi imprezę techno na terenie Pałacu w Wilanowie. Pierwsza gwiazda obecna na tym wydarzeniu bije się w piersi. Ale już się stało. Kto na to pozwolił i dlaczego, Rafale Trzaskowski?" - napisała na platformie X.

Zabytkowy teren Pałacu w Wilanowie wygląda tak oto po imprezie techno. Przeklejam post @beatachmiel i pytam minister @MartaCienkowska, jak to się stało. Co przyszło do głowy dyrektorowi Muzeum Pawłowi Jaskanisowi i mazowieckiemu konserwatorowi zabytków p. Dawidowiczowi 🤔 pic.twitter.com/u8ALlKG9Cu — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) May 10, 2026 Rozwiń

"Zabytkowy teren Pałacu w Wilanowie wygląda tak oto po imprezie techno. Przeklejam post Beaty Chmiel i pytam minister kultury Martę Cienkowską, jak to się stało. Co przyszło do głowy dyrektorowi Muzeum Pawłowi Jaskanisowi i mazowieckiemu konserwatorowi zabytków p. Dawidowiczowi?" - napisała w kolejnym poście.