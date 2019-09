Waszczykowski został szefem delegacji PE ds. relacji z Ukrainą



Były minister spraw zagranicznych, europoseł Witold Waszczykowski (PiS) został w czwartek wybrany na szefa delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Ukrainą.

"Dziękuję za wybór na szefa delegacji PE ds. relacji z Ukrainą. To już druga moja funkcja w PE. To uznanie dla moich działań dyplomatycznych jako Ministra Spraw Zagranicznych. Cieszę się, że w Europie doceniono mnie. Wszystko dla Ojczyzny" – napisał Waszczykowski na Twitterze.

Robert Biedroń przewodniczącym delegacji PE ds. relacji z Białorusią

Nominując lidera Wiosny na to stanowisko, eurodeputowany Leszek Miller podkreślił, że jest przekonany, iż Biedroń ma znakomite kwalifikacje do tego, by kierować tą delegacją.

Ponadto, jego polityczne doświadczenie będzie niezwykle przydatne w kształtowaniu przyszłych relacji Parlamentu Europejskiego zarówno ze społeczeństwem jak i władzami Białorusi - powiedział Miller, cytowany w komunikacie Wiosny.

Obecnie Parlament Europejski nie utrzymuje z Białorusią parlamentarnej współpracy dwustronnej. Jednak w listopadzie odbędą się tam wybory parlamentarne, a za rok - prezydenckie. Mam nadzieję, że stworzy to nowe możliwości do poprawy wzajemnych relacji, choć oczywiście przestrzeganie praw człowieka na Białorusi pozostanie dla nas kluczową kwestią - powiedział Biedroń po wyborze.

Adamowicz przewodniczącą delegacji PE ds. relacji z RPA

Z powodów osobistych delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki jest dla mnie bardzo wyjątkowa. Wywodząc się z aktywizmu społecznego i politycznego w moim kraju, rozumiem i podzielam walkę RPA o wolność, praworządność i godność ludzką - podkreśliła w oświadczeniu Adamowicz.

Jak zaznaczyła RPA jest jednym z kluczowych partnerów UE na arenie światowej. Zarówno w RPA, jak i w UE jesteśmy zaangażowani w utrzymanie globalnego porządku oraz wielostronne instytucje i procesy. Razem opowiadamy się za pokojem, wolnością i godnością wszystkich ludzi - wskazała. Zadeklarowała, że jako przewodnicząca delegacji będzie aktywna w budowaniu relacji z południowoafrykańskim ustawodawcą.

Na regularnych posiedzeniach w Brukseli i Strasburgu członkowie delegacji PE omawiają sytuację w krajach partnerskich oraz powiązania między UE a jej partnerami. Zapraszani przez delegacje eksperci spoza Parlamentu Europejskiego - na przykład pracownicy ambasad, uniwersytetów czy służby dyplomatycznej UE - wygłaszają prelekcje dla posłów do PE i uczestniczą w wymianie poglądów.

Delegacje często zapraszają również gości, którzy nie mają wiele innych możliwości wypowiedzi: członków opozycji politycznej lub przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Wyboru dokonali członkowie delegacji.

Europarlament ma w tej kadencji 44 delegacje międzyparlamentarne. Będą się one zajmowały utrzymywaniem stosunków z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach. Odpowiadają za promowanie podstawowych wartości UE: demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

Wszystkie delegacje ds. współpracy z państwami powołano na mocy umów dwustronnych między UE i krajami partnerskimi.