- Złożę zawiadomienie do prokuratury o poświadczeniu nieprawdy przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Choć odpowiedź na interpelację przygotowują urzędnicy, to jednak prezydent to firmuje – zapowiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP warszawski rady Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Lasocki.

Chodzi o odpowiedź na interpelację dotycząca finansowania z budżetu miasta realizacji zapisów "Deklaracji Warszawskiej" dotyczącej polityki wobec osób LGBT. Lasocki pytał m.in. o wsparcie finansowe dla organizacji lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów oraz o realizację programów edukacji seksualnej w szkołach.

Urząd miasta odpowiedział w piśmie z 4 grudnia, że dotychczas nie zostały wydatkowane i zaplanowane do wydatkowania żadne środki finansowe na wdrażanie zapisów wynikających z Deklaracji Warszawskiej. Ponadto urząd stwierdził, że do tej pory nie były prowadzone żadne zajęcia/programy realizujące zapisy Deklaracji, których odbiorcami byliby uczniowie/dzieci.

W ocenie radnego PiS odpowiedzi te są nieprawdziwe. Lasocki powołał się na raport opublikowany w poniedziałek przez posła i wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Według niego z fragmentarycznej oceny dotyczącej kilku organizacji LGBT wynika, że łączna kwota dofinansowań tych podmiotów w latach 2017 – 2019 wyniosła ok. 7 mln złotych.

Ponadto – jak wskazał Lasocki – z materiałów opublikowanych przez Kaletę wynika, że jedna z organizacji LGBT prowadziła szkolenia dotyczące edukacji seksualnej dla nauczycieli. - Jeżeli nauczyciele uczestniczą w takich szkoleniach, to po to, aby później tę wiedzę wykorzystać w szkole – powiedział. Podkreślił, że nie godzi się na takie działania nie tylko, jako radny, ale również jako ojciec dzieci objętych nauczaniem.

Poseł Sebastian Kaleta zamieścił w poniedziałek w internecie raport o działalności niektórych organizacji korzystających z dotacji m. st. Warszawy pt.: "Gdzie trafiają pieniądze warszawiaków?".

W linku do pobrania raport "Gdzie trafiają pieniądze warszawiaków?"



Na 127 stronach zobaczycie jak wielkie pieniądze Warszawa przeznacza na organizacje,które w swojej działalności promują np ideologię LGBT, a nawet szkolą warszawskich nauczycieli...https://t.co/Y2jQ1EBNX3 pic.twitter.com/kkdTqY0ha8 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 9 grudnia 2019

Zastępca rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Rogala poinformowała w reakcji na publikację, że "ratusz rozważa kroki prawne wobec osób, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, manipulują faktami, wywołując atmosferę zastraszenia".