Horała, jako szef komisji śledczej ds. VAT, w swoim projekcie raportu z prac komisji, zaproponował postawienie przed Trybunałem Stanu byłych premierów: Ewę Kopacz i Donalda Tuska oraz byłych ministrów finansów: Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.

Reklama

Horała w piątkowej rozmowie w Radiu Plus był pytany o uruchomienie oficjalnego wniosku w tej sprawie. To była podstawa merytoryczna takich wniosków. Ale Trybunał Stanu jest instytucją sądową, będącą na pograniczu sądownictwa i polityki i wymaga większości kwalifikowanej, żeby taki akt oskarżenia przeprowadzić - powiedział Horała. Jego zdaniem, nawet gdyby można było liczyć na poparcie Konfederacji w tej sprawie, czego - jak zauważył - nie można być pewnym, to po prostu byłby to akt jałowy, ponieważ nie ma w tym momencie większości. Jak mówił, na razie, w dającej się przewidzieć najbliższej przyszłości na pewno nie będzie tego wniosku.

Horała napisał w uzasadnieniu swego postulatu postawienia Donalda Tuska przed TS, że "z całą pewnością powinien (on) posiadać wiedzę na temat nieszczelności systemu podatkowego oraz pogłębiającej się z roku na rok luki podatkowej". "Tusk jako szef rządu kierował do Sejmu projekty nowelizacji ustawy o VAT, które pod pozorem znoszenia zbędnych barier administracyjnych rozszczelniały system podatkowy, a następnie nie inicjował prac legislacyjnych nad środkami prawnymi, które w innych państwach Unii Europejskiej prowadziły do zahamowania przestępczości podatkowej" - napisał Horała.

Według ówczesnego szefa komisji ds. VAT, podobne zarzuty sformułować można także w odniesieniu do postępowania b. premier Ewy Kopacz. "Reformy proponowane przez rząd Ewy Kopacz miały charakter jedynie fragmentaryczny, a nie systemowy i były wprowadzane w życie ze znacznym opóźnieniem" - napisał Horała.