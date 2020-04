Gowin podkreślił podczas konferencji prasowej, że w obecnej sytuacji wszyscy powinniśmy się skoncentrować na dwóch sprawa - walce z epidemią koronawirusa i walce o polską gospodarkę.

Dodał, że należy też "jakoś rozstrzygnąć kwestię wyborów prezydenckich". Jak wskazał najpierw zaproponował przełożenie wyborów o rok, ale taką propozycję przyjęło tylko PSL.

Następnie - dodał - zaproponowałem zmiany w konstytucji i przesunięcie wyborów o dwa lata. Tę propozycję przyjęło tylko PiS.

Powiedzmy sobie otwarcie, polska klasa polityczna nawet w tak trudnych warunkach nie potrafi się porozumieć - podkreślił Gowin.

Odnosząc się do propozycji PiS dotyczącej głosowania korespondencyjnego Gowin stwierdził, że "taka ustawa jest potrzebna", gdyż przez najbliższe dwa lata inne głosowanie niż korespondencyjne nie będzie możliwe.

Jednocześnie uważam, że wybory powinny być przesunięte, że termin 10 maja nie wchodzi w grę. Dlatego jako posłowie Porozumienia zaproponowaliśmy naszym koalicjantom ze Zjednoczonej Prawicy poprawkę polegającą na wprowadzeniu vacatio legis trzymiesięcznego, a więc rozstrzygającego o przełożeniu wyborów - powiedział.

Jak dodał ta propozycja przez koalicjantów nie została przyjęta. Dlatego, że nie przekonałem ich do tego podaję się do dymisji - oświadczył Gowin. Jarosław Gowin podał się do dymisji zarówno z funkcji wicepremiera, jak i ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Jednocześnie dodał, że w najbliższym czasie nie mogą odbyć się wybory przedterminowe. Polska potrzebuje silnego rządu, silnej większości i Porozumienie pozostaje członem Zjednoczonej Prawicy - podkreślił.

Rekomendowaliśmy na funkcje wicepremiera panią minister Jadwigę Emilewicz - dodał Gowin.

Sam nie poprę ustawy ws. głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, ale przekonałem kolegów z partii, by dać jej szansę; ta ustawa zostanie poparta przez większość posłów Porozumienia - powiedział w poniedziałek lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Uważam, że taka ustawa jest potrzebna. Nieakceptowalny jest dla nas termin 10 maja (wyborów prezydenckich). Ponieważ przyjęcie tej ustawy nie przesądza, że ten termin zostanie uchylony, to ja sam nie poprę tej ustawy - oświadczył Gowin na briefingu prasowym, na którym wcześniej poinformował, że podał się do dymisji z funkcji w rządzie.

Jednocześnie w trosce o jedność koalicji rządowej o to, żeby Polska miała stabilny rząd, który się zajmuje tylko jednym - troską o Polaków - rekomendowałem i mam nadzieję, że przekonałem moich kolegów, przynajmniej tych, którzy nie mają fundamentalnego oporu wobec tej ustawy, by dać jej szanse - poinformował.

Gowin dodał, że ustawa zostanie poparta przez większość posłów Porozumienia, ale nie przez wszystkich i przede wszystkim nie przez niego samego.

Uściślił, że odchodzi zarówno ze stanowiska wicepremiera, jak i ministra szkolnictwa wyższego.

Będę wciąż przekonywał liderów partii opozycyjnych do poparcia projektu zmiany konstytucji. Dzisiaj zostanie złożony z podpisami klubu parlamentarnego PiS, w tym także Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Polska potrzebuje teraz współpracy ponad podziałami rząd-opozycja i nad tym będę pracować - powiedział Jarosław Gowin.

Zaznaczył, że będzie też "pracował nad przygotowaniem gospodarki polskiej, instytucji do powrotu do aktywnego funkcjonowanie".

Zapewnił, że posłowie Porozumienia nie wychodzą z koalicji. Pytany o wybory korespondencyjne, odpowiedział, że on zagłosuje przeciwko, a większość ugrupowania "za".

Mimo dymisji, Jarosław Gowin wciąż pozostaje na stanowisku lidera Porozumienia.

Podkreślił, że propozycja Jadwigi Emilewicz na stanowisko wicepremiera spotkała się z pozytywnym odbiorem.