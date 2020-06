Prezes PiS uczestniczył w środę w Lublinie w Forum Młodych PiS zorganizowanym pod hasłem „Wiemy, czego chcemy”. Uczestnicy konwencji mówili m.in. o ochronie praw zwierząt, ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza, a także równość płac kobiet i mężczyzn. Odnosząc się do tych wystąpień Kaczyński powiedział, że aspiracje, marzenia, plany młodych ludzi można określić najkrócej jednym słowem: „wolność". Zapewnił, że jego formacja jest obozem wolności. Kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, oni mówią mi, żeby nic nie mówić o Kaczyńskim - powiedział Trzaskowski podczas spotkania w Rzeszowie. Jeśli słyszę, że ktoś mówi dzisiaj - a swoim zachowaniem pokazał coś innego - o prawach kobiet, ekologii, prawach zwierząt, to zakładajmy, że ludzie się zmieniają, chcą się zmienić. Natomiast na końcu wiarygodność będzie oceniona przez was 28 czerwca - mówił Trzaskowski do zgromadzonych na spotkaniu w Rzeszowie.

Zwracał się młodych ludzi, którzy - jak mówił - mają już dosyć pustych frazesów, mają dość takich polityków, którzy się bez przerwy czegoś boją. We wszystkich miejscach w Polsce, gdzie byłem, po prostu macie dość fałszu, macie dość napuszczania na siebie i chcecie patrzeć w przyszłość i powiem wam, że to jest chyba największa ulga, jaką można odczuć, kiedy się widzi tę zmianę, kiedy widzi się to, że pierwszy raz od 1989 r., kiedy ja pamiętam, widzę, że wszyscy naprawdę pragną zmiany, rozmowy, konsultacji, tego, żeby ktoś ich potraktował poważnie - mówił Trzaskowski do młodych ludzi.

Jego zdaniem, dzisiaj młode pokolenie jest dużo bardziej idealistyczne, dużo bardziej bezkompromisowe, dużo bardziej wnikliwe. To, co widzę, to jest właśnie to, że jesteście bezkompromisowi, że jesteście idealistyczni i że jak właśnie próbuje się wam dokuczyć, to jeszcze, z dobrą polską tradycją, jesteście niepokorni - dodał kandydat KO.