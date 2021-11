Jan Strzeżek (Porozumienie) wyraził oburzenie z powodu decyzji resortu zdrowia, które nie zgodziło się, by w piątkowym spotkaniu przedstawicieli sił parlamentarnych z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską wziął udział dr Paweł Grzesiowski. Zaapelował do MZ, by dopuściło jednak eksperta do dyskusji.

Spotkanie poświęcone walce z czwartą falą pandemii Covid-19 ma rozpocząć się o godz. 14 w Sejmie. Oprócz wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraski, prezesa NFZ Filipa Nowaka i członków Rady Medycznej przy premierze, udział w spotkaniu zapowiedziały kluby: PiS, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Koalicji Polskiej-PSL, a także koła: Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i Kukiz'15. Reklama Porozumienie ma reprezentować rzecznik tego koła Jan Strzeżek, który chciał, by podczas narady towarzyszył mu ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19, dr Paweł Grzesiowski. - Zaprosiliśmy pana dr. Grzesiowskiego, żeby powiedział nie tylko rządzącym, ale również pozostałej części opozycji, jak należy walczyć z pandemią i jak tę pandemię można pokonać. Niestety Ministerstwo Zdrowia odmówiło nam jego udziału - powiedział Strzeżek na briefingu w Sejmie. Restrykcje dla niezaszczepionych? Socjolog zaskoczony oporem Polaków Zobacz również Według niego, resort zdrowia swą decyzję odmowną tłumaczył tym, iż dr Grzesiowski nie jest politykiem. - To oznacza, że na to spotkanie może wejść Janusz Kowalski, Anna Maria Siarkowska, mogą wejść antyszczepionkowcy, a nie może wejść ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. Domagamy się obecności pana doktora Grzesiowskiego na tym spotkaniu - podkreślił Strzeżek. Nie zgadzamy się na to, żeby to resort zdrowia dyktował nam kto może, a kto nie może brać udziału w takich spotkaniach i nie zgadzamy się na kneblowanie ust ekspertom, którzy wiedzą jak pokonać pandemię - zaznaczył rzecznik koła Porozumienia. Zadeklarował jednak, iż pojawi się na spotkaniu, ponieważ chce zaprezentować postulaty swej partii. - Jesteśmy zwolennikami paszportów covidowych, szeroko dostępnych testów tak, żeby Polacy, również ci, którzy się nie chcą szczepić mieli możliwość normalnego funkcjonowania, ale nie stanowili zagrożenia dla zaszczepionej większości - powiedział Strzeżek. Reklama Krytyk rządu Dr Grzesiowski to krytyk poczynań rządu w walce z obecną falą pandemii. - Walka z pandemią...? Zalecenia Rady Medycznej są realizowane z kilkutygodniowym opóźnieniem albo w ogóle są ignorowane. Jak długo mamy czekać na decyzję (ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - PAP) o przyspieszeniu dawki przypominającej po 5 m-cach dla 50+? Pacjenci oczekują i chorują. Szczepionek nie brakuje - to tylko jeden z ostatnich twitterowych wpisów dr. Grzesiowskiego. Piątkowe spotkanie ma być kontynuację dyskusji, która na temat walki z Covid-19 odbyła się w środę z inicjatywy marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Anna Lewicka