Nie podzielam zdania Radosława Sikorskiego i nie podpisuję się pod tym. Radosław Sikorski jest doświadczonym politykiem i po prostu powinien bardziej pilnować tego, co mówi - powiedział Borys Budka - szef klubu Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący PO, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej, kiedy prowadząca zacytowała dzisiejszą - poranną wypowiedź R. Sikorskiego dla Radia ZET. Radosław Sikorski powiedział dziś w Radiu ZET - myślę, że rząd PiS miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny. Jeszcze kilka tygodni przed agresją, kiedy rząd PiS został ostrzeżony przez wywiad amerykański, premier spotykał się w Madrycie z ludźmi, którzy chcieli rozsadzić UE od środka - odpowiedział gość Radia ZET, dodając: Ja nie podzielam tej opinii R. Sikorskiego, w mojej opinii od momentu agresji Rosji na Ukrainę rząd premiera Morawickiego, co do zasady zachowywał się poprawnie.

Tusk porozmawia z Sikorskim?

Borys Budka zaznaczył także: Rząd PiS popełnił wiele błędów przed agresją Rosji na Ukrainę, ale później zachowywał się w sposób racjonalny. Niestety wcześniejsze wydarzenia, zwłaszcza współpraca z ludźmi, którzy wspierali Putina na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej, powodują, że Mateusz Morawiecki nie wykazał się dalekowzrocznością. Wojna chyba spowodowała takie otrzeźwienie ze strony Kaczyńskiego, Morawieckiego.

Myślę, że był to zimny prysznic i wreszcie [rząd – red.] zaprzestał współpracy z międzynarodówką Putina. Wcześniej wydarzenia pokazywały co innego. Kaczyński chciał tworzyć trzecią siłę w UE wraz z ludźmi, którzy jawnie wspierali Putina - powiedział wiceprzewodniczący PO. Czy Donald Tusk porozmawia poważnie z R. Sikorskim, jak po sprawie z Nord Stream 2? - zapytała prowadząca. Tego typu wypowiedzi nie są dobre. Powinniśmy w tych sprawach wypowiadać się bardzo oszczędnie, dobierając słowa, nawet jeśli ktoś ma jakieś podejrzenia. Takie słowa mogą być wykorzystane przez propagandę PiS, co widać po reakcji Mateusza Morawieckiego, jak również przez naszych nieprzyjaciół z zagranicy - zaznaczył Borys Budka.