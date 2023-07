Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej był w środę gościem na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Podczas rozmowy został m.in. zapytany o to, czy po ewentualnej wygranej w wyborach parlamentarnych, przy tworzeniu rządu przyjmą pomoc od Konfederacji. Zamierzamy tak wygrać wybory, żeby stworzyć rząd z innymi partiami opozycji demokratycznej. Jak czytam tajne maile pana Dworczyka to chyba PiS bardzo nastawia się na koalicję z Konfederacją - powiedział Marcin Kierwiński.

Nie widzę możliwości, aby robić jakąś formułę rządzenia z panem Braunem czy Korwin-Mikke. To są ludzie, których poglądy są skrajne, nieakceptowalne. To są ludzie, którzy pójdą w koalicji z PiS-em. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - ocenił poseł PO.

Co z Giertychem?

Podczas rozmowy został również zapytany o to, czy Roman Giertych zostanie zgłoszony do senatu z paktu senackiego. Roman Giertych nie jest zgłoszony przez żadną z partii Paktu Senackiego. Nie ma na razie poparcia żadnej partii. Nie wiem, czy będzie kandydował z własnego komitetu - stwierdził. Przedstawimy 100 nazwisk wtedy, gdy rozmowy będą zakończone. Prace są na ukończeniu - dodał sekretarz generalny PO.

