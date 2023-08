Wicepremier Kaczyński podczas wystąpienia przed przypadającym na 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego podkreślał, że defilada jest kontynuacją przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i zaznaczył, że tegoroczna będzie inna niż poprzednie.

Kaczyński: To naprawdę będzie bardzo interesujące

Te poprzednie pokazywały, jeśli chodzi o uzbrojenie, możliwości, stan tej armii, która jeszcze nie była zaawansowana, jeśli chodzi o modernizację. Dziś jesteśmy w stanie już pokazać, że ten proces rozbudowy i modernizacji trwa, że nie jest tylko jakąś zapowiedzią - jest czymś, co jest do pokazania, czymś, co może obejrzeć każdy polski obywatel i bardzo zachęcamy naszych obywateli, naszych rodaków, by przybyli na defiladę, by chcieli ją obejrzeć - mówił Kaczyński. To naprawdę będzie bardzo interesujące i sądzę, że także bardzo podnoszące nas na duchu - zapewnił.

"Silna armia"

Kaczyński wskazał, że wielu Polaków czuje dziś obawy. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne, że co prawda zagrożenia są - tego w żadnym wypadku nie można kwestionować - ale z drugiej strony jest właściwa reakcja ze strony polskiego państwa - powiedział.

Sądzę, że każdy, kto tę defiladę, te różne rodzaje broni zobaczy, zobaczy jak bardzo polska armia się wzbogaciła w ciągu ostatniego okresu, będzie przeświadczony, że idziemy dobrą drogą, że obowiązki państwa są wykonywane - dodał.

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Daria Al Shehabi