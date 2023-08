Reklama

W ubiegłym roku było nas na placu ponad 20 tysięcy osób. Zamierzamy pobić ten rekord. Bądźmy razem, Ukraińcy i Polacy! Niepodległość, wolność jest tym, o co walczą nasi żołnierze. Są silni, odważni i zdeterminowani. Usłyszymy ich głosy już 24 sierpnia – mówi Natalia Panczenko, liderka inicjatywy "Euromajdan-Warszawa".

Zapowiada, że w czwartek o 18.30 Na placu Zamkowym w Warszawie z okazji święta dla publiczności zagrają finaliści Eurowizji "Go_A" oraz specjalizujący się w technice tzw. śpiewu białego zespół "Zazula". Nasi przyjaciele, polski zespół "Taraka", wykonają swoją najnowszą piosenkę oraz nagrają podczas wydarzenia teledysk do niej – dodaje Panczenko.

"Stand with Ukraine Awards"

Podczas uroczystości po raz pierwszy zostaną wręczone "Stand with Ukraine Awards", nagrody ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego dla Polaków, którzy wspierają Ukrainę w czasie wojny. Wyróżnienia dostaną znani w Polsce i za granicą przedstawiciele świata sportu, kultury, biznesu, mediów.

W skład kapituły przyznającej nagrodę wchodzą m.in. były ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, aktorka Rymma Ziubina, główny kapelan ukraińskiej Obrony Terytorialnej Sergij Dmytrijew. Organizatorzy wydarzenia to inicjatywa społeczna Euromajdan-Warszawa, fundacja Stand with Ukraine i ambasada Ukrainy w Polsce.

Uroczystości we Wrocławiu

We Wrocławiu w czwartek o godz. 10.30 zaplanowano liturgię w cerkwi greckokatolickiej na pl. Nankiera, skąd po godz. 11.15 uczestnicy obchodów ruszą w stronę Rynku. Marsz Solidarności i Wolności zakończy się w samo południe odegraniem hymnów ukraińskiego i polskiego. Wieczorem o godz. 18 zaplanowano łańcuch jedności w Rynku, a następnie spektakl operowy "Zaporożec za Dunajem".

"Nasze narody rozumieją, co oznacza walka o wolność"

Ukraińcy świętują 32. rocznicę proklamowania niepodległości swojego państwa także w Lublinie. "To święto ma szczególne znaczenie dla Ukraińców i Polaków, ponieważ to właśnie nasze narody rozumieją, co oznacza walka o wolność, wspólne cele i wartości oraz walka o przyszłość naszych dzieci! I to dzięki wsparciu naszych polskich braci i sióstr możemy nadal świętować i walczyć o naszą niepodległość" – napisano w zaproszeniu przesłanym przez Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie.

Lubelskie obchody Dnia Niepodległości Ukrainy rozpoczną się w czwartek od mszy św. o godz. 16 w kościele św. Apostoła Piotra przy ul. Królewskiej. Następnie uczestnicy wydarzenia złożą wieńce przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej.

Kampania polsko-ukraińskiego braterstwa. "Dziękuje, Ci Polsko!"

O godz. 18 pod ratuszem nastąpi podniesienie flag i odegranie hymnów narodowych Ukrainy i Polski oraz hymnu Unii Europejskiej. Potem odbędzie się wspólna modlitwa za Ukrainę w kościele św. Jozafata przy ul. Zielonej. Następnie podczas spotkania na Placu Litewskim przewidziano rozpoczęcie kampanii polsko-ukraińskiego braterstwa, która potrwa do Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W programie jest m.in. utworzenie łańcucha jedności, prezentacja wideo z pozdrowieniami od znanych ukraińskich i polskich gwiazd z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, prezentacja spotu "Dziękuję Ci, Polsko!".

Wieczorem w Centrum Kultury w Lublinie zostanie otwarta wystawa charytatywna pn. "Dusha moja – Ukraina" zorganizowana przez ukraińską młodzież i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Autorzy: Luiza Łuniewska, Gabriela Bogaczyk, Roman Skiba