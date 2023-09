To jest honor, zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność, i też wielkie zobowiązania i wyzwania – mówił w sobotę Hoc jako lider listy PiS do Sejmu okręgu nr 40, obejmującego miasto Koszalin oraz powiaty: koszaliński, kołobrzeski, szczecinecki, białogardzki, świdwiński, drawski, sławieński, wałecki i choszczeński.

Listy PiS

Jestem bardzo spokojny, bo mamy wspaniałą listę, to są naprawdę najlepsi z najlepszych, to są ludzie, którzy są sprawdzeni, to są doświadczeni samorządowcy, politycy, państwowcy, ale przede wszystkim też dobrzy ludzie – ocenił Hoc.

Zaznaczył, że każdy z nich w swojej pracy opiera się na dewizie "Bóg, honor, Ojczyna, rodzina".

Jesteśmy z tego dumni. Ja jako lekarz endokrynolog, jako polityk mam podwójną rolę, misję wobec pacjenta i wobec obywatela – uzasadniał na swoim przykładzie, że na liście PiS przewodzi pojmowanie polityki "jako roztropnej troski o dobro ogólne".

Naszym wyznacznikiem jest pokora, jeszcze raz pokora, jednocześnie ciężka praca na rzecz ogólnego, na rzecz obywateli. Zawsze jesteśmy blisko ludzi, blisko wyborców – podkreślił Hoc.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, który na liście do Sejmu zajmuje drugie miejsce, zaznaczył że za rządów PiS Pomorze Środkowe i okręg koszaliński "to jeden wielki plac budowy".

Rozpoczęliśmy inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat, od pokoleń. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, dlatego wystawiamy tak mocną drużynę, by móc dokończyć te wszystkie inwestycje – podkreślił Szefernaker.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska zwróciła uwagę na to, że rząd PiS realizuje obietnice w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

W naszym regionie pokazaliśmy też, że mogą równo rozwijać się i duże aglomeracje i małe miejscowości. I to dostrzeżenie małych miejscowości, gmin popegeerowskich jest symbolem naszych rządów – mówiła Golińska.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i poseł Iwona Arent znaleźli się na pierwszych trzech miejscach listy PiS do Sejmu w okręgu 35, którą zaprezentowano w sobotę w Olsztynie.

Podczas prezentacji kandydatów minister Cieszyński przedstawił nazwiska 13 osób startujących z listy PiS do Sejmu, a także dwoje kandydatów do Senatu. W okręgu nr 35 do zdobycia jest 10 mandatów poselskich.

Moim zadaniem jest po pierwsze być liderem tej listy, a po drugie po wygranych przez PiS wyborach, jeżeli obdarzycie mnie państwo zaufaniem, bycie ambasadorem tego regionu - powiedział.

Przekazał, że na drugim miejscu znalazł się wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, a na trzecim pełnomocnik PiS w okręgu olsztyńskim posłanka Iwona Arent.

Czwarty jest wiceminister MSWiA Błażej Poboży, a piąta wiceminister Rozwoju i Technologii Olga Semeniuk-Patkowska. Z szóstej i siódmej pozycji kandydują obecni posłowie - Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski. Kolejny kandydat to radny sejmiku i doradca ministra infrastruktury Paweł Czemiel.

Cieszyński podał, że kandydatami PiS są również: wicestarosta mrągowski Sławomir Prusaczyk, przedsiębiorca z Zimnej Wody koło Nidzicy Małgorzata Remba-Kardasińska, były parlamentarzysta, wiceminister infrastruktury i budownictwa w latach 2015-17 Jerzy Szmit oraz radni sejmiku Bożenna Ulewicz i Henryk Żuchowski.

Poinformował też, że kandydatem PiS do Senatu w okręgu 86 będzie lekarz, długoletni ordynator w olsztyńskim szpitalu miejskim Zbigniew Purpurowicz, a w okręgu 87 obecna senator Małgorzata Kopiczko.

Mamy bardzo mocną listę, mamy osoby z szerokim doświadczeniem, które są naprawdę topowymi kandydatami. Jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy w stanie zawalczyć o bezpieczną przyszłość Polaków - powiedział Cieszyński.

To jest to, co nam przyświeca: ciężka praca dla Polski, ciężka praca dla Polaków, dostarczanie tego, czego Polacy oczekują i zaproponowanie oferty, która trafi do każdego. Dlatego, że wiemy, że Polska jest różnorodna, Polska jest miejscem, gdzie każdy powinien czuć się dobrze. I naszym zadaniem jako PiS jest właśnie to, aby każdy w Polsce czuł się, a dobrze w tych trudnych czasach przede wszystkim oznacza bezpiecznie - stwierdził minister.

Okręg wyborczy numer 35 obejmuje centralną i wschodnią część woj. warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz Olsztyn, kóry jest miastem na prawach powiatu.

W wyborach w 2019 PiS zdobyło w tym okręgu pięć mandatów, KO - trzy, a SLD i PSL po jednym.

Nie przedstawiono jeszczepełnej listy kandydatów PiS w okręgu nr 34 obejmującym zachodnią część województwa z Elblągiem. Według zapowiedzi, ma zostać zaprezentowana w poniedziałek. "Jedynką" - podobnie jak przed czterema laty - będzie poseł Leonard Krasulski.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów

autorka: Inga Domurat