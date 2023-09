Reklama

Marsz Miliona Serc – o której godzinie?

Choć do wiadomości publicznej nie podano jeszcze informacji na temat trasy Marszu Miliona Serc wiadomo już, o której godzinie się rozpocznie. Organizowany w Warszawie 1 października Marsz Miliona Serc rozpocznie się o godzinie 12:00.

Marsz Miliona Serc – transport

Marsz Miliona Serc będzie kolejnym zgromadzeniem publicznym organizowanym przez Donalda Tuska. Pierwsze odbyło się 4 czerwca 2023 roku i odniosło frekwencyjny sukces. Jak podawał wówczas warszawski ratusz, wzięło z nim udział nawet 500 tysięcy uczestników.

Organizatorzy udostępnili na stronie internetowej wydarzenia zakładkę, za pomocą której można zgłosić potrzebę transportu do Warszawy tego dnia. Należy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, a w kolejnych krokach wskazać województwo, powiat i miejscowość. Transport ma być bezpłatny.

Kto weźmie udział w Marszu Miliona Serc?

Czy liderzy i członkowie pozostałych partii opozycyjnych wezmą udział w marszu? Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń apeluje, by podczas marszu podpisać pakt sejmowy i pokazać, że opozycja chce współpracować tworząc wspólny rząd po wyborach.

W marszu nie zamierzają wziąć udziału liderzy Trzeciej Drogi - Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. "Nie ma co konkurować. Jeżeli ktoś sobie organizuje wspaniałe wydarzenie to trzeba to uszanować. My jedziemy też do ludzi, do których trzeba dotrzeć żebyśmy wygrali wybory” – poinformował prezes PSL w Radiu Zet.