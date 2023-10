Stanisław Tymiński urodził się 27 stycznia 1948 w Pruszkowie. Jest polskim biznesmenem i kandydatem w wyborach prezydenckich w Polsce w 1990 i 2005 roku.

W 1990 roku, gdy Lech Wałęsa toczył zaciekłą walkę o prezydenturę z Tadeuszem Mazowieckim, wynik Tymińskiego w pierwszej turze wyborów zszokował wszystkich. Przedstawiający się jako "kandydat niezależny" biznesmen, który ostro krytykował przemiany gospodarcze, otrzymał poparcie na poziomie 23,1 proc., pokonując m.in. Mazowieckiego i Włodzimierza Cimoszewicza.

Wałęsa z Tymińskim spotkali się raz, na wspólnej telewizyjnej konferencji prasowej. Stanisław Tymiński przyszedł wtedy z czarną teczką, w której miały znajdować sięesbeckie kwity na Wałęsę.

Tymiński, który nieomal wywrócił scenę polityczną do góry nogami, w drugiej turze przegrał z Lechem Wałęsą, zdobywając ponad 3,6 mln głosów (25,75 proc.).

Słynna czarna teczka Tymińskiego

Tymiński posiadał czarną teczkę, w której jak twierdził, znajdują się esbeckie kwity na Lecha Wałęsę. W 2008 roku, gdy wystawił ją na sprzedaż mówił, w jednej z rozmów z TVP Info, że część dokumentów jest fałszywa. W czarnej teczce miałem nieudolnie podrobione dokumenty opatrzone pieczątką z kartofla, które miały świadczyć o kontaktach Lecha Wałęsy z SB. Była to próba sprowokowania mnie do pokazania fałszywych dokumentów, które miały mnie ośmieszyć - mówił.

Część dokumentów obciążających Wałęsę była jednak prawdziwa. W czarnej teczce miałem też kopie osobistych raportów Lecha Wałęsy z sumami pieniędzy, które otrzymywał za każde zeznanie i jego podpisem. Ich prawdziwość potwierdził grafolog w Toronto - dodał Tymiński.

Dlaczego Tymiński startuje w wyborach?

Stanisław Tymiński jeszcze we wrześniu tłumaczył w mediach społecznościowych powody, dla jakich chce z impetem wrócić do polityki.

"Jak to ładnie opisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz, „Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”. Ciągnie wilka do lasu… Przez lata pracy w biznesie oraz zaangażowanie w różne projekty polityczne zdobyłem cenne doświadczenie oraz przekonałem się, że polityka to największa dźwignia pomocna w tworzeniu dobra lub zła dla ludzi" - napisał.

"Przez wiele lat obserwuję jak bardzo się zmienił nasz kraj, który jest teraz całkowicie uzależniony od obcych kapitałów. Budżet kraju jest utrzymywany na kroplówce pożyczek dopóty obcy kapitaliści mają zysk. W takiej sytuacji pozostaje tylko możliwość dyplomatycznych negocjacji, bo nie stać nas na walkę z otwartą przyłbicą. A do negocjacji potrzebna jest siła elektoratu w postaci dużej ilości głosów. Będę prosił o taką ilość głosów w wyborach w październiku. Jedno jest pewne, że jako Senator, zawsze będę pracował na rzecz naszej Racji Stanu, tylko dla dobra Polaków. Nie tylko w okręgu 71, ale w całym kraju" - czytamy we wpisie biznesmena na Facebooku.

"Czasem słyszę opinię, że Polski nikt nie zmieni. Ale prawda jest taka, że zło nadchodzi, kiedy dobrzy ludzie nie robią nic, aby się temu przeciwstawić. Nie można być biernym obserwatorem przez całe życie. Kanada, której byłem rezydentem ponad 50 lat, tak jak Polska, jest w rękach obcych kapitałów. Ale tutaj wypracowano skuteczne metody obrony pracowników przed wyzyskiem przez obce korporacje. Chciałbym promować te metody w Polsce" - spuentował swój wpis Tymiński.

Wybory 2023

Po latach przerwy Stan Tymiński przystąpił do partii Związek Słowiański, i jako kandydat do Senatu tej partii, bierze udział w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.