W poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30 ma odbyć się "Debata Wyborcza 2023". Będzie ona transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W debacie udział zapowiedział premier Mateusz Morawiecki (PiS), a także lider PO Donald Tusk z KW Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni, Krzysztof Bosak z Konfederacji WiN, Krzysztof Maj z KW Bezpartyjni Samorządowcy. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus będzie reprezentować Nową Lewicę, a Lider Polski 2050 Szymon Hołownia - Trzecią Drogę.

Duda: Chciałbym kampanii z klasą

Mam nadzieję, że wszystkie debaty będą się toczyły zgodnie z pewnymi zasadami przyzwoitości politycznej i że wszyscy zachowają w tym umiar. Bardzo bym tego chciał, żeby to była taka toczona z klasą kampania. Niestety, czasem tego brakuje - powiedział prezydent Andrzej Duda w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii".

Jak dodał, "na szczęście to jest kampania, która toczy się obok mnie". Ja swoją kampanię miałem w 2020 roku. Jestem wdzięczny moim rodakom za to, że oddali na mnie prawie 10,5 mln głosów. To był fenomenalny wynik, niezwykły dowód zaufania, przy wspaniałej w tamtych wyborach frekwencji. Życzę wszystkim politykom, żeby frekwencja w zbliżających się wyborach parlamentarnych też była równie wysoka, bo to daje bardzo silny mandat do sprawowania władzy - wskazał prezydent.

Apel o udział w wyborach i referendum

Duda przyznał, że sam namawia wszystkich rodaków, żeby w najbliższą niedzielę wzięli udział zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i w referendum, które tego dnia również będzie się odbywało. To są kwestie fundamentalne, zarówno same wybory, jak i tematyka referendum - są dla nas niezwykle ważne. Apeluję, by w jednym i drugim akcie głosowania brać udział- wskazał Duda.

Prezydent zapewnił, że realizuje polskie interesy, dba o nie i będzie to robił w sposób nieprzerwany, do końca misji, którą powierzyli mu jego rodacy. Uważam, że generalnie Prezydent Rzeczypospolitej nie ma innego zadania, tylko i wyłącznie dbanie o interesy Rzeczypospolitej. Natomiast, mam nadzieję, że będę robił to z ludźmi odpowiedzialnymi, którzy również te interesy Rzeczypospolitej będą mieli na względzie, dobro naszych sojuszy. A działania, które kiedyś prowadził pan Donald Tusk, jako premier, z naszymi sojuszami niewiele mają wspólnego - zwłaszcza tymi, które chcemy realizować - wskazał Duda.

Komitety w debacie wyborczej

Do udziału w poniedziałkowej debacie zaproszono sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.

Wybory parlamentarne odbędą się za tydzień, w niedzielę 15 października.

Autorka: Aneta Oksiuta