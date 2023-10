Do udziału w debacie wyborczej zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych. Bezpartyjnych Samorządowców na "Debacie Wyborczej 2023" w TVP reprezentował Krzysztof Maj. To najmniej znany uczestnik debaty. Co o nim wiemy?

Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja. Kim jest Krzysztof Maj Krzysztof Maj to polski menedżer i samorządowiec. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych Executive MBA na Wydziale Informatyki i Zarządzania tej uczelni oraz Central Connecticut State University (USA). Ukończył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu działalności organizacji pozarządowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W 2014 roku ukończył także studia podyplomowe Akademia Liderów Kultury na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu psychologii zarządzania w kulturze. Swoją działalność samorządową rozpoczął ponad 15 lat temu w samorządzie miejskim. W 2010 roku objął stanowisko wicestarosty powiatu lubińskiego, gdzie był odpowiedzialny za sprawy społeczne. Od 2018 roku, przez ponad trzy lata, był dyrektorem generalnym Strefy Kultury Wrocław. Wcześniej koordynował i odpowiadał za największy kulturalny projekt w Polsce – obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W Zarządzie Województwa Dolnośląskiego pracuje od 2021 roku. Odpowiada za rozwój kultury, turystyki i aglomeracji oraz promocję.