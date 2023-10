"Skutecznie pozwaliśmy urzędującego prezydenta za to, że nazwał Polaków "świniami" - czytamy we wpisie organizacji na jej profilu na Facebooku. "Nigdy wcześniej w historii naszego kraju, żadna inna organizacja nie pozwała urzędującego Prezydenta RP. Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął nasz pozew, zbadał i uznał, że spełnia wszelkie wymogi formalne. Następnie sędzia nakazał dostarczenie go Dudzie, dając mu 60 dni na odpowiedź" - dodają aktywiści.

Co powiedział prezydent?

Poszło o słowa prezydenta, które wypowiedział na antenie TVP Info, pytany o film "Zielona Granica". To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: "tylko świnie siedzą w kinie" - stwierdził wtedy prezydent.