Na dzisiejszej radzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawi stan rozmów nad uzgodnieniami dotyczącymi programu, ale także uzgodnieniami dotyczącymi składu Prezydium Sejmu i ewentualnie dyskusjami o składzie rządu – zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami przed spotkaniem szef RN PSL Waldemar Pawlak. Dodał, że posiedzenie będzie też poświęcone analizom prof. Jarosława Flisa oraz wynikom wyborów.

Wynik Trzeciej Drogi w wyborach

Jeżeli chodzi o liczbę oddanych głosów, to zarówno na Polskę 2050, jak i PSL oddano ok. 1,5 mln głosów, a więc można powiedzieć, że ta koalicja została bardzo optymalnie obliczona i przygotowana – ocenił. Dzisiaj jesteśmy na etapie układania nowego porządku po wyborach. Myślę, że będzie pokojowe przekazanie władzy i będziemy mogli za parę tygodni ruszać z realizacją zapowiedzianych propozycji programowych – dodał.

Wiceprezes PSL Adam Jarubas, komentując wybory, powiedział, że uzyskany wynik " potwierdził, że projekt Trzeciej Drogi, budowania porozumienia, został przez Polaków odczytany jako to, czego Polska potrzebuje – pojednania i porozumienia".

Te 14,4 proc. to bardzo dobry wynik, który uprawnia nas do tego, żeby dzisiaj wnieść fundament stabilizacji, pojednania do tej koalicji, która się tworzy. Mam nadzieję, ze ona jak najszybciej powstanie. Dzisiaj też podczas rady o tym dyskutujemy – powiedział Adam Jarubas.

Dodał też, że sukcesem wyborów było "odsunięcie szkodliwych rządów". Z pewnością jest ogólne poczucie spełnienia, ale są też pewne mankamenty kampanijne, które będziemy starali się wyeliminować w perspektywie wyborów samorządowych, które najpewniej odbędą się w kwietniu – zaznaczył.

Radny woj. małopolskiego Wojciech Kozak zaznaczył, że rada będzie dotyczyć z jednej strony podsumowania, a z drugiej strony dalszych planów Stronnictwa.

Na pewno prezes i przewodniczący zabiorą głos i określą kierunki, co dalej, czy idziemy za ciosem, zdobywamy Małopolskę w tym układzie, czy może jeszcze inaczej – przyznał.

"Podsumowanie wyborów i wskazanie celów na przyszłość – dobra dyskusja na Radzie Naczelnej

@nowePSL. Jesteśmy przygotowani do rządzenia i zmiany Polski na lepsze" - poinformował w mediach społecznościowych Kosiniak-Kamysz.

Wybory w Polsce

W wyborach do Sejmu 15 października Trzecia Droga uzyskała trzeci wynik – po PiS i KO, zdobywając 65 mandatów.