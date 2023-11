Minister edukacji, Przemysław Czarnek, 3 listopada 2023 roku powołał nową instytucję o nazwie Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich. Jak wynika z opublikowanych dokumentów, głównym celem instytutu ma być "popularyzacją dziedzictwa kulturowego Pierwszej Rzeczypospolitej”. 6 listopada rozporządzenie weszło w życie.

W swoich mediach społecznościowych na sprawę zwrócił uwagę poseł KO - Dariusz Joński.

"Rzad PiS-u na wylocie, a Czarnek powołuje kolejną instytucje. Trwa ostatni skok na kasę!"- napisał Joński na Facebooku.

W związku z zaangażowaniem Dariusza Jońskiego w liczne afery dotyczące polityków PiS-u, to właśnie jego poprosiliśmy o skomentowanie sprawy. - To kolejny instytut powołany przez Czarnka i chciałoby się zacytować Andrzeja Dudę z 2015 roku, żeby nie podejmowali już żadnych decyzji. Boję się pomyśleć, gdzie tym razem i kogo powołają i gdzie tym razem będą chcieli wyciągnąć subwencję czy dotację dla tego instytutu, bo po coś taką placówkę w ostatniej chwili powołują. Mamy bardzo przykre doświadczenia z ostatnimi instytucjami, które były powoływane, tym bardziej że zapowiedzieliśmy w naszych "100 konkretach” o likwidacji wielu z nich – 17 łącznie, które były powołane tylko po to, aby przepompowywać pieniądze - powiedział Dariusz Joński w rozmowie z Dziennik.pl.

I dodał: - Ja się dziwię, że w tych ostatnich godzinach politykom PiS-u wciąż brakuje wyobraźni i że dalej puściły hamulce co do próby wyprowadzania kolejnych pieniędzy - zaznaczył.

Joński: Oczywiście zero tolerancji dla złodziejstwa

Nie wiadomo jeszcze, o jakie dokładnie pieniądze chodzi. Jak wskazał w rozmowie z nami Joński, wszelkie informacje, jakie na ten moment posiada, ma z informacji jaka ukazała się na stronie internetowej. - Dowiedzieliśmy się ze strony internetowej, że taki instytut jest powoływany. Nikt wcześniej o tym nie mówił. Oczywiście nikt tego nie uzasadnił jakąkolwiek potrzebą. Mogę tylko się domyślać, że przeznaczenie funduszy na rzecz tego instytutu ma być podobna, jak w pozostałych, które powstały, czyli nagle idzie ogromna dotacja np. z ministerstwa edukacji albo kultury, a dalej pieniądze są dzielone w formie różnych grantów, bądź dotacji dla organizacji powiązanych z ludźmi władzy - podkreślił.

Dariusz Joński zapewnił jednaki, że temat nie zostanie zamieciony pod dywan. - Ja się dziwię niektórym politykom, którzy już mają na głowie paragrafy, że podejmują się kolejnych kontrowersyjnych decyzji, powoływania różnych instytucji, które mogą dzielić publiczne pieniądze w taki sposób i w ostatniej chwili. Oczywiście zero tolerancji dla złodziejstwa, oszustwa i również ten instytut zostanie przez nas dokładnie sprawdzony – podsumował polityk KO.

Poprosiliśmy o komentarz przedstawicieli ministerstwa edukacji, niestety do momentu publikacji nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem

Przemysław Czarnek zarządzenie o powołaniu instytutu wydał 3 listopada, opublikowane zostało 6 listopada, co oznacza, że wtedy weszło w życie. Zgodnie z zawartymi w dokumencie informacjami, instytut ma mieć swoją siedzibę w Zamościu i ma być odpowiedzialny m.in. za "popularyzacją dziedzictwa kulturowego Pierwszej Rzeczypospolitej, w tym upowszechnianiem badań naukowych z tego zakresu oraz wspieraniem studiów nad kulturą staropolską".

Misją instytutu ma być wspieranie badań naukowych w obszarze literatury i kultury staropolskiej oraz integrowanie środowisk naukowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zgodnie z zarządzeniem, działalność instytutu będzie nadzorowana przez ministera edukacji.

Rozmawiała: Aneta Malinowska