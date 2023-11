Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk został zwycięzcą prestiżowego rankingu portalu Politico na najbardziej wpływową osobę w Europie.

Tusk najbardziej wpływową osobą Europy. "Nowa era"

"Przez dwie dekady dwóch mężczyzn walczyło o duszę Polski. W niebieskim rogu, walcząc o demokratyczną, nowoczesną, europejską wizję przyszłości: Donald Tusk, były premier, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, zanim powrócił jako lider centrowej opozycji; w czerwonym rogu, walcząc o tradycjonalistów, konserwatystów katolickich, nacjonalistów: Jarosław Kaczyński, lider partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Każdy z mężczyzn miał szansę ukształtować Polskę według swojego obrazu, tylko po to, aby drugi cofnął zegar. Teraz, po ośmiu latach rządów Kaczyńskiego, kraj stoi na progu nowej ery Tuska - pisze portal.

Portal ocenił występ Tuska w październikowych wyborach, w których "charyzmatyczny 66-latek poprowadził grupę partii o różnych poglądach od centrum prawicy do lewicy i stwierdzono, że daje to jego koalicji wyraźną drogę do władzy.