20 grudnia, w środę, rozpoczęto zmiany w zarządzie Telewizji Polskiej, zgodnie z uchwałą przyjętą we wtorek "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Od wtorkowego wieczoru w budynku przy ulicy Woronicza panuje napięta atmosfera, a na miejscu pojawiają się kluczowe postacie z PiS.

Dziennikarze oburzeni zachowaniem Pereiry

W internecie pojawiają się nowe zdjęcia pracowników TVP, na których pozują z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarzom z naTemat.pl udało się zapytać Samuela Pereirę, byłego szefa TVP Info, przed siedzibą na Woronicza o komentarz na temat zdjęcia z Mateuszem Morawieckim. Pereira nie ukrywał swojego zdenerwowania po usłyszeniu pytania.

Czy to jest obiektywne zdjęcie? Przedstawiać się z politykiem konkretnej partii? - dopytywali dziennikarze. Co to znaczy dokładnie obiektywizm? - mówił Samuel Pereira.

Dziennikarze kontynuowali rozmowę z byłym szefem TVP Info pytając "czy prawdziwy dziennikarz powinien utożsamiać się z jakąś partią polityczną i pozować z politykiem w konkretnym kontekście, takim jak obrona telewizji?".

Pereira nie odpowiadał już na pytania wprost. Myślę, że Pani wyciąga błędne wnioski z tego zdjęcia - powiedział do jednej z dziennikarek.