"Barbarzyńcy w natarciu. Nowy wojewoda lubelski (Komorski) nakazał zdjęcie krzyża z sali kolumnowej urzędu i usunięcie żłobka z Jezusem" - tak pierwsze decyzje wojewody lubelskiego skomentował Jan Kanthak z Suwerennej Polski.

Pierwsze decyzje wojewody lubelskiego

W środę w Warszawie Krzysztof Komorski dostał nominację na wojewodę lubelskiego. Zastąpił na tym stanowisku Lecha Sprawkę.

Podczas pierwszych dni swojej kadencji podjął decyzję o zdjęciu krzyża z głównej sali urzędu i zastąpieniu go flagą Unii Europejskiej.

"Nie jest to działanie obliczone na happening polityczny"

Przed rozpoczęciem tej konferencji poprosiłem o zdjęcie krzyża i przygotowanie do wniesienia flag unijnych – wyznał Komorski. Jak podkreślił, "nie jest to działanie, które byłoby obliczone na jakiś happening polityczny". To "standardowe i rutynowe działania", które – jak stwierdził - przyszły mu w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do sali kolumnowej. Jest to normalna czynność, która dla mnie, jako urzędnika, jest czymś zwyczajnym – przyznał.

Na pytanie o powody zdjęcia krzyża odpowiedział, że "to nie jest najważniejszy element w tej sali". Jak zaznaczył, w sali kolumnowej odbywają się publiczne spotkania i bardzo często zaglądają do niej zagraniczne delegacje. W związku z tym ta fluktuacja międzykulturowa jest największa. Nie mam zamiaru na chwilę obecną wydawać żadnego rozporządzenia, które będzie mówiło, że jest zakaz krzyża nagle w całym urzędzie – mówił Komorski. Dodał, że krzyż z sali kolumnowej na pewno trafił w miejsce, gdzie "można godnie go przechowywać lub przewiesić w inne miejsce".