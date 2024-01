Prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami na sejmowym korytarzu został zapytany o stan zdrowia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Kaczyński o Kamińskim i Wąsiku

Zastosowano wobec jednego z nich tortury. Jest taka instytucja w UE, my się do niej zwrócimy z oskarżeniem polskich władz o stosowanie tortur, bo decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzjaDonalda Tuska - ocenił prezes PiS i dodał, że premier powinien za to odpowiedzieć.

"To jest tortura"

Jarosław Kaczyński wyjaśnił na czym miały polegać owe "tortury". Powiedział, że Mariusz Kamiński był bez powodu dokarmiany za pomocą sondy wprowadzonej przez nos, choć według niego władze zakładu karnego wiedziały, że polityk PiS zaraz opuści więzienie. To jest tortura - dodał.