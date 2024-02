Jeśli rzeczywiście jest ciężko chory i to zostanie potwierdzone, to komisja może osobiście przesłuchać go gdzieś indziej, niekoniecznie na terenie Sejmu - mówi z rozmowie z "Wyborczą" Bosacki. - Jeśli to będzie niemożliwe, możemy mu wysłać dokładne pytania na piśmie, na które będzie zobowiązany odpowiedzieć. Nie można uniknąć zeznawania przed komisją, chyba że się zasłoni ochroną własnego interesu - wówczas może nie odpowiadać na pytania, które mogłyby, mówiąc kolokwialnie, go pogrążyć - dodaje poseł.

Bosacki zapewnia, że komisja nie zamierza zaniechać tego przesłuchania z uwagi na chorobę.

To Ziobro decydował

Jest jedną z kluczowych postaci w sprawie. I to szczególna perwersja tej całej operacji, że na zakup Pegasusa przeznaczono co najmniej 25 mln złotych z Funduszu Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw - mówi poseł KO. - Uczyniono to w trybie absolutnie nagłym jesienią 2017 r. Jest to niezwykłe i obciąża z całą pewnością konto tego, który nad tym funduszem sprawował pieczę, czyli ministra Ziobrę - tłumaczy.

"W imieniu posłów #Koalicja15października wniosłem o przesłuchanie w #KomisjaPegasus Zbigniewa Ziobro, zwłaszcza w zakresie nielegalnego zakupu systemu. Pokazałem też ujawniony właśnie dokument, że to Ziobro decydował o daniu CBA 25 mln z... funduszu pomocy ofiarom przestępstw" - napisał w poniedziałek wieczorem na platformie X Bosacki.

Pierwsze posiedzenie komisji ds. Pegasusa

W poniedziałek komisja śledcza ds. Pegasusa po powołaniu stałych doradców i jednomyślnym przyjęciu planu pracy i złożeniu wniosków dowodowych przeszła do powołania pierwszej listy świadków.

Członkowie komisji z ramienia PSL, Polski 2050, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej przestawili wspólną listę świadków, na której znaleźli się politycy PiS i byli szefowie służb specjalnych.

Wszystkie kandydatury zostały przyjęte, w związku z tym przed komisją śledczą ds. Pegasusa staną: prezes PiS Jarosław Kaczyński, b. premier Beata Szydło, b. wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, b. szef MS Zbigniew Ziobro, europoseł KO Krzysztof Brejza i jego adwokat, a prywatnie żona Dorota Brejza, b. szef MSWiA Mariusz Kamiński, szef NIK Marian Banaś, b. szefowa CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, b. wiceminister finansów Piotr Patkowski, b. minister sprawiedliwości i senator Krzysztof Kwiatkowski, b. szef CBA Ernest Bejda, b. szef departamentu NIK Marek Bieńkowski, b. szef CBA Andrzej Stróżny, b. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, dyrektor departamentu funduszu sprawiedliwości Urszula Dubejko, b. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak i prokurator Jakub Tietz.

Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że lista świadków będzie uzupełniana.