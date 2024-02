Szef rządu poinformował na konferencji prasowej, że kwestia ta będzie między innymi przedmiotem jego rozmów z rolnikami, zaplanowanymi na czwartek. Przypomniał, że Polska ma nadwyżkę handlową z Ukrainą.

Reklama

Tusk: Musimy znaleźć rozwiązanie długofalowe

- Jestem gotowy podjąć twarde decyzje, jeśli chodzi o granicę z Ukrainą, zawsze w porozumieniu z Kijowem, żeby nie było niepotrzebnych napięć. Ale musimy znaleźć rozwiązanie długotrwałe - oświadczył Tusk.

Reklama

Jak dodał, "będziemy rozmawiać o możliwych dopłatach do zboża i innych środkach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko, jak to możliwe".

Według niego, państwo może pomóc w skupie tego zboża, by na przykład polskie zboże było bardziej atrakcyjne cenowo od ukraińskiego.

Szczyt rolniczy w Warszawie

Przypomnijmy, że na czwartek został zwołany szczyt rolniczy w Centrum Dialog w Warszawie. - Spotkam się z liderami wszystkich protestujących grup - powiedział na konferencji premier Donald Tusk.

Reklama

Jednocześnie poinformował, że odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), z tak zwanego Recovery and Resilience Facility, mają służyć polskim rolnikom i producentom żywności.

- Już pierwsza transza, która powinna być wypłacona: może nawet jutro, na pewno w najbliższych dniach, to jest 6 miliardów euro, ale prawie 1,5 miliarda euro powinno trafić do drobnych producentów żywności w Polsce, do drobnych firm i gospodarstw - powiedział szef rządu.