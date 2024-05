Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL cechuje odpowiedzialność za ojczyznę, również obecnie – w czasach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa polskiego.

Bezpieczeństwo Polski

Jeżeli wojna toczy się tuż przy twoich granicach, jeżeli wojna oddziałuje na nasze społeczeństwa, jeżeli mamy miliony uchodźców w Polsce, jeżeli każdego dnia musimy i chcemy udzielać pomocy humanitarnej, również militarnej, to znaczy, że musimy robić wszystko, żeby zadbać o bezpieczeństwo – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Zwrócił uwagę, że PSL, przystępując do koalicji rządowej, stworzyło wspólnotę, która – jak mówił – w pierwszym rzędzie stawia na bezpieczeństwo. Jego zdaniem nie ma obecnie ważniejszej sprawy. Wymienił, że chodzi zarówno o bezpieczeństwo narodowe, militarne i mieszkańców Polski, jak i o bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne.

Trudne eurowybory 2024

Odnosząc się do wyborów europejskich, powiedział, że są one "dla nas najtrudniejsze" ze względu na to, że Polacy są już zmęczeni wyborami. Zaapelował do zebranych, że nie można odpuścić tych wyborów.

Kosiniak-Kamysz mówił o potrzebie zdobycia jak najlepszego wyniku w wyborach do PE. Przekonywał, że PSL ma ambitne plany i stawia na przedsiębiorców. Przekazał, że jeszcze w tym roku m.in. będzie niższy ZUS dla przedsiębiorców, niższa składka zdrowotna.

Rolnicy "oszukani przez PiS"

Szef PSL zwrócił się także do rolników. Zostaliście – drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi – wielokrotnie oszukani przez faryzeuszy z PiS-u (…). Wprowadzili was w błąd, choćby w sprawie Zielonego Ładu– ocenił wicepremier, przywołując słowa komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sprzed trzech lat.