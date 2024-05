Decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o usunięciu krzyży i symboli religijnych ze stołecznego ratusza wywołała burzę. Nie wiadomo jednak, czy ta decyzja przełoży się na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego i prezydenckich.

43,9 proc. ankietowanych źle oceniło zarządzenie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zdjęciu krzyży ze ścian warszawskich urzędów, a 12,1 proc. – raczej źle - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Jak zauważyła "Rzeczpospolita" w piątkowej publikacji, pozytywne zdanie na temat decyzji Trzaskowskiego ma 35,2 proc. respondentów – przy czym 22 proc. ocenia to działanie zdecydowanie dobrze.

Czy to przełoży się na wyniki wyborów? Na razie nie widać tego w sondażach, bo ostatni sondaż poparcia, także IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, pokazał, że KO znalazła się na pozycji lidera z wynikiem 31,8 proc. PiS otrzymałby w tym plebiscycie 30,3 proc. głosów. Komentujący wówczas ten sondaż specjalista od wizerunku dr Mirosław Oczkoś stwierdził, że nie widać, by nastąpił w nim „efekt Trzaskowskiego”, nawiązując do zarządzenia prezydenta stolicy.