Pytany o posłankę Lewicy Paulinę Matysiak oraz posła PiS Marcina Horały, którzy zakładają wspólny ruch „Tak dla Rozwoju”, Gość Radia ZET odpowiada: Jeszcze brakuje tylko, żeby drugie stowarzyszenie założyła ze Zbigniewem Ziobrą "Wolne Sądy 2" i byłoby combo. Zdaniem Borysa Budki PiS należy rozliczyć za to, co robili i czego nie zrobili, a nie udawać, że z nimi da się cokolwiek zbudować.

Reklama

"Trzeba rozumieć politykę"

W życiu trzeba rozumieć politykę i pamiętać, że została tym, kim jest, bo startowała z listy Lewicy, jako antyPiS - zauważył Budka. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że to, co zrobiła Matysiak, to polityczna głupota i nigdy takie rzeczy nie powinny się zdarzać.To tak, jakby chciała teraz z Wosiem zajmować się kwestiami inwigilacji czy dostępu do skrzynek mailowych obywateli. Są granice, których w polityce nie wolno przekraczać - mówi w Radiu ZET Borys Budka.

Razem i Lewica rozliczają Matysiak

W czwartek Partia Razem opublikowała na platformie X oświadczenie, w którym podkreślono, że władze partii nie zostały poinformowane o wspólnym wystąpieniu Matysiak z Horałą. Posłanką ma zająć się partyjny sąd

Wicemarszałek Czarzasty poinformował dziennikarzy w Sejmie, że prezydium klubu Lewicy - na wniosek przewodniczącej Anny Marii Żukowskiej - zwiesiło Matysiak w prawach członka klubu na trzy miesiące.