IBRiS na zlecenie Onetu zapytał w badaniu, na jaką partię Polacy zagłosowaliby w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę.

Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby najwięcej głosów - 32,1 proc. Onet zauważa jednak, że wynik ten jest słabszy niż w czerwcu, kiedy to na partię Donalda Tuska chciało zagłosować 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 29 proc. badanych. W poprzednim badaniu IBRiS dla Onetu z czerwca partia uzyskała 32,1 proc. głosów.

Zauważalne jest pogłębianie się dystansu pomiędzy PiS i KO. Aktualna różnica wynosi 3,1 pkt proc. - w poprzednim sondażu było to 1,7 pkt proc.

Wysokie poparcie dla Konfederacji

Na Konfederację chce głosować 11,9 proc. badanych, 10,5 proc. na Trzecią Drogę, zaś 8,7 proc. Polaków oddałoby swój głos na Lewicę. Każde z tych ugrupowań notuje wzrost poparcia. Zyskują one w stosunku do poprzedniego badania - odpowiednio: 2,9 pkt proc., 1,8 pkt. proc i 1,8 pkt. proc.

Co z frekwencją?

Zapytano także o potencjalną frekwencję w wyborach. Obecnie "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 38,1 proc. badanych, a "raczej" zagłosowałoby 11 proc., co łącznie daje 49,1 proc. Onet zaznacza, że to wyraźny spadek względem badania z 25 czerwca, kiedy to do urn poszłoby 59,8 proc.

Badanie zrealizowano 24-25 lipca na próbie 1100 osób metodą CATI.