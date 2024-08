Lewandowski poinformował, że Morawiecki i Kuczmierowski będą domagać się przeprosin od Szczerby i 100000 zł zadośćuczynienia na cel społeczny.

Pozew wobec Szczerby

"Nie wiem skąd ma Pan informacje, że "ludzie Morawieckiego uciekli za granicę" i że Michał Kuczmierowski "unika przesłuchania, unika organów ścigania", ale jest to kompletna nieprawda i do tego łatwa do wykazania dokumentami. Proszę zapoznać się z nimi jak otrzyma Pan już pozew" - napisał Lewandowski.

"Emocje i niechęć do oponentów politycznych nie są dobrymi doradcami, dlatego cywilnoprawna odpowiedzialność będzie dotyczyła również słów o tym, że Michał Kuczmierowski "unika obciążenia" Mateusza Morawieckiego, który miał "pociągać za sznurki". Do zobaczenia w sądzie!" - zakończył wpis.

O co chodzi z RARS?

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych znalazła się w centrum zainteresowania śledczych w związku z podejrzanymi sprawami, w tym o zleceniach na dostarczenie agregatów prądotwórczych dla Ukrainy, które miały być realizowane przez markę odzieżową Red is Bad.

Europoseł KO Michał Szczerba skomentował te nadużycia 9 sierpnia w RMF FM.

Michał Szczerba zwrócił uwagę na problemy w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, gdzie doszło do kolejnych aresztowań, w tym tymczasowego aresztowania dyrektorki agencji. Podkreślił, że osoby związane z premierem Morawieckim uciekły za granicę, podobnie jak dyrektor NCBiR, który po zwolnieniu udał się do Szwajcarii i od tego czasu nie wrócił do Polski, przez co nie jest dostępny dla prokuratury.

Szczerba wymienił również Michała Kuczmierowskiego, prezesa RARS, który przebywa w północnej części Cypru. Polityk zaznaczył, że Kuczmierowski unika przesłuchań i organów ścigania, co może uniemożliwić obciążenie Morawieckiego, Dworczyka i innych osób zaangażowanych w działalność agencji.