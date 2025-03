Ministrowie na ćwiczeniach wojskowych

Poinformowałem właśnie panie i panów ministrów, że członkowie rządu i ich urzędnicy także przejdą przeszkolenie. Dobrowolne. Co zostało przyjęte z pełnym zrozumieniem - napisał w serwisie X, Donald Tusk.

Szkolenia wojskowe dla mężczyzn

Rząd pracuje nad wprowadzeniem powszechnych szkoleń wojskowych dla dorosłych mężczyzn w Polsce. Premier Donald Tusk zapowiedział, że do końca roku zostanie opracowany kompleksowy model tego programu. Będziemy się starali mieć do końca roku gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny – podkreślił.

Podczas wystąpienia w Sejmie premier zwrócił uwagę na zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju, przywołując liczebność armii walczących na Ukrainie:

Ukraińska armia – około 800 tysięcy żołnierzy

Rosyjska armia – około 1,3 miliona żołnierzy

Polski rząd zamierza zbudować siły zbrojne liczące 500 tysięcy żołnierzy, wliczając w to rezerwistów. Aby osiągnąć ten cel, konieczne będzie wdrożenie nowych form szkolenia wojskowego dla cywilów.

Obowiązkowe szkolenia wojskowe – jak będą wyglądać?

Premier Tusk zaznaczył, że wojsko musi być gotowe na różne scenariusze, dlatego planowane szkolenia obejmą kilka grup:

Rezerwistów , którzy wcześniej odbyli służbę wojskową

, którzy wcześniej odbyli służbę wojskową Nowych rekrutów , niemających wcześniejszego doświadczenia w wojsku

, niemających wcześniejszego doświadczenia w wojsku Cywilów, którzy w razie potrzeby mogą zostać wcieleni do armii

Jeśli mądrze to zorganizujemy, będziemy musieli użyć kilku sposobów działania – dodał szef rządu.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Szef rządu zapowiedział, że model szkoleń ma być gotowy do końca roku. Szczegółowe informacje na temat organizacji i zakresu ćwiczeń zostaną ujawnione po zakończeniu prac. Trwają prace przygotowujące na wielką skalę szkolenia wojskowego każdego dorosłego mężczyzny w Polsce – poinformował Tusk.

Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa?

Premier odniósł się także do pytania o ewentualne przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zapewnił, że jeśli rząd planowałby taki krok, poinformowałby o tym otwarcie. Podkreślił, że istnieje kilka modeli szkoleń wojskowych, w tym system szwajcarski, który polega na dobrowolnym, ale intensywnym przygotowaniu żołnierzy rezerwy. To nie jest obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to niesymboliczne, nieudawane – wyjaśnił.