Prezydent Erdogan zadeklarował, że Turcja jest gotowa pośredniczyć w rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją.Naszemu rejonowi już wystarczy łez i wojny – podkreślił. Według Erdogana konieczne jest doprowadzenie do sprawiedliwego pokoju. Zaznaczył, że Turcja nie tylko udostępni miejsce do negocjacji, ale także zapewni wszelką niezbędną pomoc.

Premier Tusk potwierdził, że Polska również dąży do szybkiego zakończenia wojny. Podobnie jak Turcja, Polska pragnie jak najszybszego rozejmu i pokoju - mówił.

Erdogan: Rosja powinna zgodzić się na zawieszenia broni

Prezydent Turcji odniósł się do ostatnich negocjacji ukraińsko-amerykańskich i pozytywnie ocenił gotowość Ukrainy do zawieszenia broni. Postawa Turcji wobec tej wojny jest jasna i konkretna: musimy doprowadzić do sprawiedliwego zakończenia konfliktu – stwierdził. Zaznaczył, że teraz Rosja powinna odpowiedzieć w podobny sposób.

Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że dzisiaj dokonaliśmy historycznego przełomu. Wiemy dobrze czego chcemy dla Ukrainy, dla regionu, dla Europy - powiedział polski premier.

Polsko-turecka współpraca gospodarcza. Nowy cel – 15 mld dolarów

Polska i Turcja mają silne relacje handlowe, a ich wymiana gospodarcza wyniosła w 2023 roku 12 mld dolarów. Oba kraje postanowiły zwiększyć handel do 15 mld dolarów. Tusk podkreślił, że oba kraje mogą odgrywać kluczową rolę w stabilizacji regionu. Jest dla nas bardzo ważne, aby podkreślić ambicję osiągnięcia wymiany gospodarczej pomiędzy Polską a Turcją na poziomie 15 mld dolarów – powiedział premier Tusk.

Turcja członkiem UE?

Erdogan wyraził nadzieję na silniejsze wsparcie Polski w staraniach Turcji o członkostwo w Unii Europejskiej.UE może zapobiec utracie władzy i znaczenia, jedynie przyjmując Turcję jako pełnoprawnego członka – powiedział. Tusk potwierdził, że Polska będzie wspierać Turcję w jej dążeniach do integracji z UE.