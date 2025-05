Tusk w jednym z ostatnich wystąpień kampanijnych przed pierwszą turą wyborów prezydenckich określił je jako wybór między ogromną szansą i gigantycznym zagrożeniem.

Tusk: To jest czas dla Polski

Wielkie narody, które do niedawna słynęły z rozsądku, podejmują głupie decyzje i słabną. System bezpieczeństwa się chwieje; ale to, co dla wielkich jest osłabieniem, dla średnich może być wyrokiem śmierci – ocenił Tusk

To jest czas dla dobrych graczy. To jest czas dla Polski. Nie możemy go przegapić. Głupota i kłótnia zawsze jest zła, ale teraz jest jak zabójstwo. Już w niedzielę mamy szansę zakończyć politykę nie bo-nie. Możemy żenujące kłótnie i tupanie nogami zamienić w rzetelną robotę. I naprawdę dobrą współpracę. Powiem wprost. Żeby ruszyć z kopyta, potrzebujemy Rafała Trzaskowskiego – oświadczył szef rządu.

Tusk: Potrzebuję siły Trzaskowskiego

Tusk podkreślił w nagraniu, że jego rząd potrzebuje "argumentów i siły Trzaskowskiego". Potrzebuję jego argumentów, jego siły. Potrzebuję jego sprzeciwu, jeśli się pomylę. Nie stać nas na błędy. Od tego jest mądry prezydent. Prezydent, który mówi nie, kiedy ma na to własne argumenty. Mądre argumenty, a nie kiedy Kaczyński mu kazał – dodał szef rządu.

Tusk: Takiej trójki nikt na świecie nie ogra

Powiem nieskromnie. Taka trójka jak Rafał Trzaskowski, Radek Sikorski (szef MSZ) i ja, to ekipa, której na świecie nikt nie ogra – stwierdził. Jesteśmy na dobrej drodze do potęgi. Wszystko zależy od nas. Od Ciebie. Od tego, co zrobisz w niedzielę. Wierzę w Twoją mądrość – zwrócił się do wyborców Tusk.

Wybory prezydenckie 2025

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 18 maja, ewentualna druga tura zostanie zorganizowana 1 czerwca.