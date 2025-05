Grzegorz Braun popiera Karola Nawrockiego w II turze wyborów prezydenckich

Europoseł Grzegorz Braun, kandydat w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ogłosił, że w najbliższą niedzielę odda swój głos na Karola Nawrockiego. Braun zaznaczył, że jego wyborcy w większości nie potrzebowali jego rekomendacji, ponieważ sami podjęli już decyzje. Do poparcia kandydata PiS przyłączył się również Marek Woch, inny z kandydatów I tury.

Reklama

"Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Nawrockiego"

Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Nawrockiego. Pójdę do obwodowej komisji wyborczej, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki - poinformował Braun w czwartek na kanale Sprawki na Youtube.

Braun, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 6,34 proc. głosów (czwarty wynik), podkreślił, że jego oświadczenie nie wpłynie znacząco na większość jego wyborców. Oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji – stwierdził. Dodał, że jego elektorat to osoby "myślące bardzo poważnie o polskich sprawach", które z pełnym spokojem podjęły decyzje już wcześniej. A ja dzisiaj o tym komunikuję, bo już ta kampania zbliża się do finiszu i nie chciałbym z kolei robić do końca tajemniczych min – wyjaśnił Braun.

Nie chciałbym być kimś, kto siedzi okrakiem na płocie, kto przygląda się słupkom i podlicza lajki czy dislajki na komunikatorach, ja po prostu informuję. Nie mówię byle nie Trzaskowski, nie mówię jakimiś ogólnikami, tak żeby z tego można było wyinterpretować, co właściwie zrobię, ja po prostu komunikuję, co zrobię - dodał Braun.

Reklama

Polityk Konfederacji Korony Polskiej zaapelował jednocześnie o liczny udział w niedzielnym głosowaniu, zarówno wśród Polaków w kraju, jak i za granicą.

Marek Woch również popiera Nawrockiego

Karola Nawrockiego poparł także Marek Woch, który startował w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Swoje poparcie ogłosił po czwartkowej debacie Telewizji Republika w Końskich. Takiego prezydenta chcemy w Polsce - oświadczył Woch, dodając, że mówi to również w imieniu Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy, której jest przewodniczącym. Woch w I turze zdobył 18 338 głosów, co stanowiło 0,09 proc. wszystkich oddanych głosów.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, oraz popierany przez PiS prezes IPN, Karol Nawrocki.