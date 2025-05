1. Występ w TVP jako "Tadeusz Batyr"

2018 (ujawnione w marcu 2025)

Karol Nawrocki jest autorem książki o mafii, którą wydał pod pseudonimem „Tadeusz Batyr”. W 2018 roku jako tajemniczy rozmówca wystąpił w programie TVP Info, promując... samego siebie. Pojawił się z zakrytą twarzą i zmienionym głosem. W marcu 2025 media przypomniały nagranie, zarzucając mu manipulację. Kandydat tłumaczył to "formą artystyczną" i "sposobem ochrony źródeł".

2. Użytkowanie apartamentu muzealnego

2023 (ujawnione ponownie w maju 2025)

Jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Nawrocki korzystał ze służbowego apartamentu ponad 200 dni – w tym także w czasie restrykcji covidowych. Sprawa została wcześniej opisana przez Newsweek, a przypomniana przez WP.pl tuż przed startem kampanii. Kandydat przekonywał, że postępował zgodnie z regulaminem instytucji, a pomieszczenie służyło do pracy z dokumentami.

3. Negatywna weryfikacja ABW

2016 (ujawnione w maju 2025)

Według "Rzeczpospolitej", w 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmówiła Karolowi Nawrockiemu poświadczenia dostępu do informacji niejawnych, co zablokowało jego zatrudnienie w CBA. Mimo to w 2021 roku został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – instytucji pracującej z dokumentami niejawnymi. Kandydat nie skomentował tej sprawy.

4. Zakup mieszkania od więźnia

Ujawnione 14 maja 2025

"Gazeta Wyborcza" ujawniła, że Nawrocki kupił mieszkanie od starszego mężczyzny Jerzego Ż. przebywającego w areszcie, obiecując mu wsparcie po wyjściu na wolność. Kontrowersje wzbudził fakt, że akt notarialny został podpisany przez mężczyznę w areszcie, co rodziło pytania o jego zdolność do podejmowania decyzji oraz o zgodność procedury z obowiązującym prawem. Po publikacji kandydat odpierał oskarżenia, o to, że nie udzielił mężczyźnie pomocy i ogłosił, że przekaże lokal fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym. Sztab nazwał sprawę "elementem wojny wyborczej".

5. Zniszczenie komiksu "Gender Queer"

27 stycznia 2025

Podczas spotkania wyborczego w Oławie 25 stycznia 2025 roku Karol Nawrocki demonstracyjnie zniszczył wydrukowaną okładkę komiksu "Gender Queer: Autobiografia" autorstwa Mai Kobabe, wrzucając ją do niszczarki. Wystąpienie to miało na celu wyrażenie sprzeciwu wobec obecności tej publikacji w księgarni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, instytucji podległej prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Wystąpienie wywołało krytykę organizacji równościowych i części opinii publicznej. Kandydat odpowiedział, że był to "akt rodzicielskiej odwagi".

6. Wypowiedzi o NATO i Ukrainie

Styczeń 2025

W styczniu 2025 roku, Karol Nawrocki wyraził publicznie sceptycyzm wobec integracji Ukrainy z Zachodem. W rozmowie z dziennikarzami Wprost powiedział, że:

Dziś nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze, ani w Unii Europejskiej, ani w NATO.

Jako główny powód wskazał nierozliczoną zbrodnię wołyńską oraz konieczność "pełnej prawdy historycznej" w relacjach między oboma krajami. Wypowiedź spotkała się z ostrą reakcją ze strony ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które nazwało ją "nie do przyjęcia" i "szkodliwą dla europejskiej jedności w obliczu wojny".

7. Wystąpienie w Chicago

Maj 2025

Podczas uroczystego śniadania poprzedzającego Paradę 3 Maja w Chicago Nawrocki pojawił się na scenie mimo braku formalnego zaproszenia do przemawiania. Organizatorzy poprosili go o zakończenie wystąpienia, uznając je za agitację. Sztab PiS tłumaczył, że było to tylko "grzecznościowe podziękowanie" za obecność.

8. Zażycie snusa na wizji

23 maja 2025 r.

Podczas debaty w TVP kamery uchwyciły, jak Nawrocki wkłada pod wargę saszetkę nikotynową przypominającą zakazany w Polsce snus. Sztab zapewnił, że to legalna "beznikotynowa saszetka", lecz eksperci i organizacje zdrowotne uznali gest za promowanie szkodliwej używki. Kandydat odparł krytykę, proponując publiczne testy na obecność narkotyków.

9. Domniemane kontakty ze światem przestępczym

przypomniane w maju 2025

Media przypomniały, że Nawrocki utrzymywał kontakty z byłymi gangsterami, których losy opisywał w swoich książkach. Niektórzy z nich pojawiali się także później na spotkaniach z nim. Kandydat nie zaprzeczył, mówiąc:

Czasem tylko tak da się poznać prawdę o przeszłości.

10. Doniesienia Onetu o stręczycielstwie

26 maja 2025

Portal Onet opisał sprawę dawnych wydarzeń z udziałem grupy ochroniarzy w Trójmieście, którzy mieli zajmować się stręczycielstwem. W publikacji pojawiły się informacje, że był wśród nich także Nawrocki. Kandydat zapowiedział pozwanie redakcji, a jego sztab nazwał artykuł brudną bronią polityczną.

Powyższe sprawy stały się istotnym elementem dyskusji wokół osoby Karola Nawrockiego w trakcie kampanii prezydenckiej. Część z nich kandydat komentował osobiście, inne pozostają bez jego komentarza. Dla wielu wyborców to właśnie sposób, w jaki politycy reagują na kontrowersje, może być kluczowym kryterium oceny ich wiarygodności i gotowości do sprawowania najwyższych funkcji w państwie. Wybory pokażą, czy te kwestie wpłyną na końcowy rezultat.