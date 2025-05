W najbliższą niedzielę zdecydujemy, kto obejmie najwyższy urząd w Rzeczpospolitej. (...) Wybierzemy nie tylko osobę, ale i drogę, którą podąży Polska przez najbliższe pięć lat - powiedział w orędziu prezydent Andrzej Duda. Zwracam się do państwa z prośbą, aby ten wybór potraktować nie tylko jako obywatelskie prawo, ale przejaw współodpowiedzialności za ojczyznę - podkreślił.

Orędzie Andrzeja Dudy. "To wybór drogi dla całej Polski"

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do Polaków o wybór prezydenta, który będzie silny głosem swoich rodaków. Poprosił też obywateli, by nie zniechęcali się do udziału w II turze wyborów. To nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski - mówił w orędziu.

Andrzej Duda zaznaczył w czwartkowym orędziu, że nowy prezydent musi mieć silny mandat społeczny pochodzący od narodu. Podkreślił, że im wyższa będzie frekwencja wyborcza, tym mandat prezydenta będzie silniejszy.

Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie poszli na wybory w pierwszej turze, i jeszcze raz apeluję: weźmy także udział w II turze wyborów prezydenckich. Bardzo państwa proszę: nie zniechęcajcie się. To nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski, tylko obywatele, zgodnie ze swoimi przekonaniami. To my, Polacy wybierzemy, kto stanie na czele naszego państwa - oświadczył.

W prawdziwej demokracji silna jest ta władza, za którą stoi naród. A naród przemawia przez wybory. Wybierzmy prezydenta, który będzie silny głosem swoich rodaków. Niech żyje Polska! - dodał prezydent

W niedzielę, 1 czerwca, w II turze wyborów prezydenckich zmierzą się kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.