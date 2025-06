"Zwyciężymy i ocalimy Polskę, nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska" – powiedział popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów. Nawrocki wyraził przy tym przekonanie, że w ciągu nocy wyniki się jeszcze odwrócą i to on będzie prezydentem.