We wtorek o godz. 16.30 ruszyły zapisy do nowej inicjatywy społeczno-politycznej byłej posłanki SLD, profesor Joanny Senyszyn, która była kandydatką w wyborach prezydenckich i w pierwszej turze uzyskała 1,09 proc. poparcia. Tymczasowa nazwa to nowego ugrupowania to Czerwone Korale Senyszyn. "W punkt" – komentują internauci.