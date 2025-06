Aleksandra Uznańska-Wiśniewska towarzyszyła swojemu mężowi w USA. Ze względu na kwarantannę astronauty nie miała z nim bezpośredniego kontaktu, jednak planowało obejrzeć na żywo start misji Ax-4.

"Kosmiczne" plany a wotum zaufania

Jednak zmiana daty lotu z wtorku na środę oznacza, że te plany wzięły w łeb. Posłanka KO, "która od miesięcy mocno wspiera męża w przygotowaniach i przebywa obecnie na Przylądku Canaveral, musi jutro wylecieć z USA, by w środę być w Sejmie podczas głosowania nad wotum zaufania dla rządu" – ustalił reporter RMF FM Paweł Żuchowski.

"Rozumiem, szanuję to, co robisz, twoją własną misję" – miał zadeklarować z wyrozumiałością do żony Sławosz Uznański-Wińiewski.

Przełożenie startu misji Ax-4

Start misji Axiom-4, która ma zabrać czwórkę astronautów, w tym Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), został przełożony na środę, na godz. 14 czasu polskiego z uwagi na prognozowane silne wiatry w korytarzu lotu – poinformowała firma SpaceX. Wcześniej lot planowano na wtorek, na godz. 14.22. Co istotne, środowa data wcale nie musi być ostateczną.

Jak ogłosiła SpaceX na platformie X, zmiana terminu została spowodowana "silnymi wiatrami w korytarzu wznoszenia".

Nowa data i data zapasowa

Nowe okno startowe zaczyna się w środę, o godz. 8 czasu lokalnego (godz. 14 w Polsce), zaś kolejną zapasową datą jest czwartek, godz. 7.37 (godz. 13.37 w Polsce).

Rakieta Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon, która zabierze astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, od sobotniej nocy stoi w kompleksie startowym 39A w ośrodku kosmicznym NASA na przylądku Floryda. W poniedziałek rakieta przeszła statyczny test jej silników, a załoga Ax-4 – pełną próbę generalną, ćwicząc wszystkie procedury przed startem, włącznie z wejściem na pokład Dragona.

Rakieta Falcon 9 gotowa do startu

Jak powiedziała już wcześniej PAP dr Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej, sama rakieta jest gotowa do startu.

Ze strony rakiety mamy już wszystko na zielono, jak my to nazywamy, czyli jest "go" (gotowość do startu – PAP) w każdym z systemów – powiedziała.

Załoga misji Ax-4

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) – specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) – specjalista.

To kolejna komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jako agencja wykonawcza MRiT.

Głosowanie nad wotum zaufania

Sejm w środę ma głosować nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Obecność posłów KO jest obowiązkowa.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez prezydenta premier przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że głosów "za" musi być więcej niż suma głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".

W Sejmie zasiada 460 posłów, a zatem w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 230 posłów. Koalicja rządowa ma w sumie 242 posłów, w tym klub KO – 157, kluby Polski 2050-TD i PSL-TD – mają po 32 posłów, a klub Lewicy – 21.

Klub PiS ma 189 posłów, a Konfederacji – 16. Ponadto koła: Razem, Wolnych Republikanów i Konfederacja Korony Polskiej mają odpowiednio 5, 4 i 3 reprezentantów. W izbie zasiada także 1 poseł niezrzeszony. Łącznie to 218 posłów.