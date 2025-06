Łukasz Jankowski z Radia Wnet poinformował, że w sprawie nowej funkcji Czarnka doszło do sporu prezydenta-elekta z PiS. "No i mamy pierwszy kryzys w relacji PiS – Nawrocki. Prezydent-elekt nie chce, żeby Czarnek był zarówno szefem Kancelarii i wiceprezesem PiS. Sam poseł nie ma ochoty się na to zgodzić i jakby miał wybierać, to wybierze wiceprezesa partii" – napisał Jankowski w mediach społecznościowych. Jankowski dodał także, że "w PiS słychać nawet głosy, że prezydent Nawrocki powinien nieco spuścić z tonu".

Zaprzysiężenie nowego prezydenta

Karol Nawrocki ma zostać zaprzysiężony na urząd prezydenta 6 sierpnia. W Pałacu Prezydenckim oprócz Czarnka ma znaleźć się między innymi Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego, który zostanie szefem jego gabinetu. Zastępcą Szefernakera będzie Jarosław Dębowski, były dyrektor biura prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Rzecznikiem prasowym Nawrockiego ma być Rafał Leśkiewicz, dotychczasowy rzecznik IPN-u. Do Kancelarii Prezydenta trafi również Marcin Przydacz, polityk PiS, który ma odpowiadać za sprawy międzynarodowe.

"Zobaczycie pracowitego prezydenta"

Karol Nawrocki zapowiedział w niedzielę w Pułtusku, że 7 sierpnia, dzień po zaprzysiężeniu na prezydenta, wystąpi z pierwszymi inicjatywami. Zapewniał też, że będzie prezydentem pracowitym i prezydentem dialogu. Zobaczycie państwo, wszyscy, prezydenta pracowitego, prezydenta, który nie będzie czekał kolejnych tygodni i kolejnych miesięcy do tego, aby realizować plan. Już 7 sierpnia wyjdę z konkretnymi inicjatywami, które będą wypełnieniem planu, za którym zagłosowało blisko 11 mln Polaków. I tych Polaków nie dam oszukać, jako prezydent Polski - powiedział prezydent-elekt.