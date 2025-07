Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do premiera Donalda Tuska z ważnym apelem: wprowadź moratorium na zmiany w podziale administracyjnym kraju. RPO chce wstrzymać kontrowersyjne decyzje o przesuwaniu granic gmin do czasu, aż rząd znowelizuje przepisy. To reakcja na liczne skargi samorządów, dotyczące tzw. "wrogich przejęć" ich terenów.