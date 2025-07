Trwają rozmowy o rekonstrukcji rządu. Pojawiają się też pytania, czy rządząca koalicja przetrwa w obecnym kształcie. Cieniem na wszystkim kładą się rozmowy szefa Polski 2050 i marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Szymon Hołownia już wytypował nowego wicepremiera

W programie „Kropka nad i” w TVN24, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 został zapytany o nadchodzącą rekonstrukcję rządu Donalda Tuska i związane z tym decyzje personalne. Wtedy padła deklaracja, której nikt się nie spodziewał. Rekomendacja, która jest moją rekomendacją [na stanowisko wicepremiera], ale ona musi zostać poparta przez moje środowisko polityczne, to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Uważam, że jest bardzo dobrą ministrą funduszy i polityki regionalnej - powiedział Szymon Hołownia.

Reklama

Reklama

Monika Olejnik prawie zaniemówiła

Jak relacjonują widzowie programu, Monika Olejnik na moment dosłownie zamarła, po czym dopytała: Czyli właśnie padła ta deklaracja na żywo?. Szymon Hołownia potwierdził. Jak dodał, nie jest jeszcze oficjalna decyzja całej Polski 2050, ale on sam jako lider ugrupowania stoi za tą propozycją.

Kim jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to obecna ministra funduszy i polityki regionalnej, jedna z kluczowych postaci zaplecza Hołowni. W przeszłości była ambasadorką RP w Moskwie, pracowała w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Pełczyńska-Nałęcz: wara od mojej rodziny

Helena Nałęcz, córka ministry Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jest zatrudniona w strukturach partii Polska 2050, co było krytykowane w TVP i przez internautów. Ministra podkreśliła w wywiadzie dla TVP Info, że nie należy mylić partii ze spółkami Skarbu Państwu. Dodała, że jej córka jest profesjonalistką. To, kogo zatrudniamy w partii, to jest sprawa partii - zaznaczyła. Do tej sytuacji Pełczyńska-Nałęcz odniosła się ponownie w niedzielę we wpisie na portalu X. "To mój najsmutniejszy wpis. Moja córka stała się ofiarą internetowego hejtu. Jest obrażana najgorszymi zwrotami, tylko dlatego, że jest moją córką" - napisała ministra. "Miejcie odwagę się skonfrontować ze mną. Miejcie odwagę skonfrontować się merytorycznie ze sprawami, o które walczę. A od mojej rodziny wara. Wasz hejt tylko bardziej motywuje mnie do walki"- zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz.