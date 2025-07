Adam Bodnar w środę podpisał kolejne dwa wnioski o uchylenie immunitetów. Podkreślił, że mają one związek z "ekscesami" Grzegorza Brauna. Pierwszy wniosek dotyczy europosła Grzegorza Brauna i obejmuje cztery przestępstwa. MSZ skieruje go do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli. Drugi wniosek trafi do Marszałka Sejmu RP i dotyczy posła Romana Fritza z Konfederacji Korony Polskiej. Fritz współdziałał z Braunem w jednej z opisanych spraw.

Lista zarzutów wobec Grzegorza Brauna

Kradzież ukraińskiej flagi: Wniosek obejmuje zuchwałą kradzież flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej.

Zniszczenie wystawy LGBT+: Kolejny zarzut to zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT+, którą Klub Lewicy zorganizował w holu głównym Sejmu.

Pomówienie akcji "Żonkile": Braunowi zarzuca się również publiczne pomówienie organizatorów akcji społecznej "Żonkile" podczas debaty prezydenckiej. Akcja "Żonkile" upamiętnia wybuch Powstania w Getcie Warszawskim.

Kradzież flagi UE z Fritzem: Ostatni czyn to zuchwała kradzież flagi Unii Europejskiej z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. W tym przypadku Grzegorz Braun współdziałał z posłem Romanem Fritzem.

Reakcja Bodnara i konsekwencje dla Brauna

Minister Bodnar jasno stwierdził, że "ekscesy posła Grzegorza Brauna są obrazem ostentacyjnego lekceważenia norm prawnych i społecznych oraz demokratycznych reguł funkcjonowania państwa". Dodał, że "zachowania te nie pozostaną bezkarne". Podkreślił, że środowy wniosek to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Łącznie grozi mu odpowiedzialność karna za 17 przestępstw.