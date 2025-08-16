Po spotkaniu na Alasce, europejscy przywódcy wydali wspólne oświadczenie. Przyjęli w nim z zadowoleniem wysiłki prezydenta Trumpa, by zakończyć wojnę, ale podkreślili, że następnym krokiem muszą być dalsze rozmowy z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Warunki dla Ukrainy

Liderzy uzgodnili, że Ukraina musi mieć "żelazne" gwarancje bezpieczeństwa, które zapewnią jej suwerenność i integralność terytorialną. Są również gotowi utrzymać presję sankcji na Rosję. Tusk uważa, że utrzymanie jedności całego Zachodu jest teraz kluczowe dla skutecznego przeciwstawienia się Rosji.

Szczyt na Alasce

Spotkanie Trumpa i Putina zostało określone jako "konstruktywne", ale nie przyniosło konkretnych uzgodnień. Prezydent USA przyznał, że zgodził się z Putinem w wielu sprawach, ale kilka ważnych kwestii pozostało nierozwiązanych.

Po szczycie, Trump rozmawiał z Zełenskim, a następnie obaj przywódcy wzięli udział w telekonferencji z liderami europejskimi, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Zełenski zapowiedział, że w poniedziałek uda się do Waszyngtonu na zaproszenie Trumpa, by omówić szczegóły zakończenia wojny.