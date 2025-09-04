Pod koniec lipca premier Donald Tusk wprowadził kilka znaczących zmian w składzie Rady Ministrów. Ze stanowiska odeszła m.in. Izabela Leszczyna, która kierowała Ministerstwem Zdrowia. Jej miejsce zajęła Jolanta Sobierańska-Grenda. "Dzisiaj potrzebujemy resortu zdrowia, który jest cały dedykowany wyłącznie pracy merytorycznej. Cały resort zostanie odpartyjniony i odpolityczniony" - tłumaczył wówczas premier Donald Tusk.

Wiceszef PO Bartosz Arłukowicz był rano w czwartek gościem w Radiu Plus. Rozmawiano m.in. o sytuacji w rządzie. Były minister zdrowia nie potrafił sobie niestety przypomnieć, kto zastąpił Izabelę Leszczynę w gabinecie przy ulicy Miodowej w Warszawie.

"Nazwiska nie pamiętam"

Na koniec programu "Sedno Sprawy" w Radiu Plus Bartosz Arłukowicz został zapytany o nową ministrę zdrowia. Nazwiska nie pamiętam aczkolwiek ją dobrze znam z czasów, kiedy ja byłem ministrem (...) Wiem jak się nazywa, ale nie pamiętam. Była menadżerem zarządzającym spółkami szpitalnymi. Wielokrotnie pokazywała, że można je naprawić - tłumaczył się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i były minister zdrowia. Po niespełna minucie Bartosz Arłukowicz podał nazwisko, co prowadzący skwitował stwierdzeniem, że był to wystarczający czas, by znaleźć tę informację w wyszukiwarce internetowej.

Reklama

Kto jest ministrem zdrowia?

Prawniczka i menadżerka Jolanta Sobierańska-Grenda przejęła resort zdrowia od Izabeli Leszczyny. O 2017 roku była prezeską "Szpitali Pomorskich". To spółka zarządzająca czterema podmiotami szpitalnymi, których właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego. To Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Centrum Medyczne Smoluchowskiego w Gdańsku. Wcześniej Sobierańska-Grenda przez sześć lat była dyrektorką Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.