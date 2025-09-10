Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o swoich działaniach dziennikarzy na lotnisku. Podkreślił, że natychmiast skonsultował się z kluczowymi partnerami, aby przekazać najświeższe informacje na temat incydentu. Przed chwilą zakończyłem rozmowy, kolejne konsultacje z sojusznikami. Poinformowałem ministrów obrony państw E5, czyli Wielkiej Piątki: Wielka Brytania, Francja, poinformowałem tutaj też nowego premiera Francji, Niemcy, Włochy - mówił.

Szef MON dodał, że jego resort jest w stałym kontakcie nie tylko z państwami grupy E5, ale także z ministrami obrony Finlandii, Szwecji, Litwy i Łotwy. Jak zaznaczył, Polska na bieżąco współpracuje z całą strukturą NATO, co zapewnia szybki przepływ informacji i skoordynowane działania.

Szef MON: Apeluję o zachowanie spokoju

Na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje, które są szczególnie ważne dla opinii publicznej. Robi to dowództwo operacyjne, robimy to my (…). Przedstawiana jest pełna informacja. Wszystkie kolejne decyzje będą podejmowane w najbliższym czasie - powiedział Kosiniak–Kamysz. Wicepremier był także pytany, czy teraz "jest bezpiecznie". Apeluję o zachowanie spokoju. Zakończyliśmy operowanie w powietrzu, wszystkie informacje zostały przekazane – mówił.