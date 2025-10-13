Wcześniej w poniedziałek Hamasu uwolnił siedmiu zakładników. W sumie wolność odzyskało 20 porwanych. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.

Wolność po 738 dniach. Hamas uwolnił ostatnich zakładników

Według mediów izraelskich uwolnieni to: Elkana Bohbot, Rom Braslawski, Nimrod Cohen, Ariel Cunio, Dawid Cunio, Ewjatar Dawid, Maksim Herkin, Eitan Horn, Segew Kalfon, Bar Kuperstein, Josef-Haim Ohana, Awinatan Or i Matan Zangauker.